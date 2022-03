Middenspeler Pieter Coolman gaat met vertrouwen de titelstrijd in: “Door bonus staan wij best geplaatst”

De zoveelste clash in de volleybalgeschiedenis tussen de aartsrivalen Knack Roeselare en Greenyard Maaseik van zaterdag in de Tomabelhal is beslissend voor het toekennen van de titel van regulier kampioen. Knack Volley heeft aan één wedstrijdpunt of twee gewonnen sets genoeg om de leidersplaats te bevestigen.

Na 13 van de 14 wedstrijden telt Knack Volley in de klassering nog altijd een bonus van drie punten op de Limburgers. Die kunnen dus eventueel in extremis nog op gelijke puntenhoogte komen als zij winnen in drie of vier sets. Beide titelpretendenten tellen dan 32 punten. Bij gelijke punten bepaalt het aantal gewonnen wedstrijden wie de titel van regulier kampioen mag dragen. Zowel Knack als Maaseik tellen tot nu toe tien zeges. Haalt Maaseik de drie punten, dan is het regulier kampioen omdat het dan evenveel punten heeft als Knack, maar een zege meer.

Pieter Coolman (32) leeft met vertrouwen naar deze confrontatie toe. Door het missen van de bekerfinale stond er het jongste weekend geen wedstrijd op het programma van de Knack-spelers. Trok hij naar het Antwerpse Sportpaleis om zus Nina met Oudegem de beker te zien winnen van topfavoriet Gent? “Ik ben niet in Antwerpen geraakt en volgde de damesfinale vanuit mijn luie zetel. Nina speelde een prima finale en de underdog won verdiend. Dat weekend zonder wedstrijd kwam niet ongelegen na een toch wel drukke periode met dat midweekse Europese volleybal. Even op adem komen, mocht dus wel. Ik kon meteen ook vanuit diezelfde luie zetel genieten van de voetbaltopper én de zege van mijn favoriete Club Brugge tegen Antwerp.”

Terechte leidersplaats

Knack snijdt met die beslissende confrontatie na de te vroege bekereliminatie en het missen van de kwartfinale in de European Champions League meteen de realisatie van het enige nog resterende seizoensobjectief, de nationale titel, aan. “Uiteraard willen wij die leidersplaats consolideren naar de titel van regulier kampioen. Met die bonus van drie punten staan wij daarvoor ook best geplaatst. Niet dat het halen of verliezen van die titel een groot verschil maakt voor de kwalificatieronde. Wij zijn sowieso na het verliespunt van Menen tegen Haasrode Leuven in hun inhaalwedstrijd zaterdag al zeker van de tweede stek en een confrontatie tegen de rode lantaarn of voorlaatste naar twee winnende wedstrijden. Maar het zou een meer dan terechte titel zijn na ons kampioenschap waarin wij al heel goede wedstrijden speelden, maar bij momenten toch iets te diep terugvielen. Jammer dus van dat minder moment en bekereliminatie in eigen huis tegen Menen.”

Over zijn eigen prestaties dit seizoen is de centrumspeler wél tevreden. “Ik werk tot nu toe eigenlijk een heel stabiel seizoen af waarin ik stilaan naar mijn topniveau toegroeide. Zo voelde ik mij in de Europese tweedaagse in Bulgarije wel bijzonder goed. Jammer dat wij Matthijs Verhanneman daar misten. Maar uiteindelijk lieten wij er vooral in die eerste wedstrijd enkele kansen liggen om de zege naar ons toe te trekken en de kansen op kwalificatie gaaf te houden.”

Op naar titel?

Een zege tegen Maaseik en de titel van regulier kampioen moet dan de titelstrijd inluiden? “Je kent onze resterende seizoens-ambitie en wij weten wat er ons te doen staat. In de zaalsporten is de periode maart-april-mei allesbepalend voor de eindwinst. Een overwinning tegen Maaseik moet het vertrouwen nog opkrikken. Wij willen overigens altijd winnen tegen Maaseik en vice versa. De Limburgers kenden tot de trainerswissel een eerder wisselvallig seizoen waarin de sterke wedstrijden te veel met mindere afgewisseld werden. Die trainerswissel zorgde evenwel voor een vertrouwensboost. Wij mogen zaterdag dan ook een sterk Maaseik verwachten in de Tomabelhal.”

Of Verhanneman zijn heroptreden zal maken, blijft een open vraag. Hij kon begin deze week al meetrainen, maar ging nog niet voluit.

Zaterdag 5 maart om 20.30 uur: Knack Roeselare – Greenyard Maaseik.