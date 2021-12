Menen verliest ook van hekkensluiter Borgworm

Een einde van het jaar in mineur voor Decospan Menen. Na de Europese uitschakeling, het verlies in de heenmatch van de halve finale van de Belgische Beker ging het nu ook ten onder bij hekkensluiter Borgworm met 3-2 (25-18, 22-25, 25-22, 15-25, 16-14).

Frank Depestele greep na de pijnlijkste nederlaag van het seizoen tegen Gent tactisch in en deed het met Bille als libero terwijl Vanneste de plaats innam van Dedeyne als opposite. Maar al snel zou blijken dat het geen succesformule was. Vanneste scoorde 1 op 7 en de defensie liet vier directe missers noteren. Menen zou nooit in de set geraken.

In het tweede spel mocht Rotty het als opposite doen en Stuer kwam in de plek van Simon Plaskie die een moeilijke namiddag kende in Luik. Aanvallend kwam Menen er nu wel beter door maar in het derde bedrijf viel Menen offensief weer helemaal door de mand. Kapitein Sinnesael loodste zijn team naar de 2-2 maar in de tiebreak gaf Decospan een voorsprong uit handen.

Menen verliest zo van de rode lantaarn uit de competitie. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor Borgworm. Bij menen snakken ze naar de winterstop en naar de terugkeer van Lou Kindt. Dinsdag gaat Menen op bezoek bij Gent waar ze voor de zo goed als onmogelijke taak staan de 1-3-nederlaag uit de heenmatch uit te wissen.

(MPM)