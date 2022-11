Menen veegt de nul van de tabellen na simpele winst in Achel

Menen heeft de eerste verplaatsing in de Champions League goed verteerd. Het won het kelderduel van Achel met 0-3 (16-25, 14-25 en 22-25). Voor de jongens van Frank Depestele is het de eerste driepunter van het seizoen. Achel blijft met de rode lantaarn opgezadeld.

Menen had er een lastige aanloop naar de match in Achel opzitten. Donderdag hadden Sinnesael en co. nog gespeeld in het Italiaanse Italiaanse Trentino en vrijdag hadden ze er een vermoeiende terugreis naar België opzitten om dan zaterdag opnieuw te reizen naar het Limburgse Achel.

Een belangrijke match voor de troepen van Depestele met het oog op de play-offs. Menen had net als Achel nog geen enkel punt gepakt in de competitie. Capet startte op de bank ten voordele Vanneste, Stuer was de libero van dienst. De start van de bezoekers was stevig met Sinnesael die zijn ploeg naar 2-5 blokte. Een paar minuten later had Achel de bordjes alweer in evenwicht gekregen: 9-9. Maar dan drukte Decospan stevig door. Van de Velde, van Hoyweghen en Sinnesael blokten hun team naar een comfortabele 11-19. Van de Velde stond bij het setpunt weer op de juiste plek.

Ook set twee verliep van een leien dakje voor Decospan. Al kregen ze bij 5-9 wel een cadeautje van de ref. De lijnrechter zag de opslag van Hänninen terecht buiten, maar de eerste scheids overrulde. De ace bij 5-11 van Hänninen viel wel duidelijk binnen. De Fin zou een beetje later weer uitpakken met verschroeiende opslagen. De thuiscoach kon niet anders dan heil te zoeken in een time-out bij 12-20. Maar Achel presteerde ontstellend zwak en kon de bezoekers niets in de weg leggen.

De 1-4 van Vanneste in de derde set zette Menen direct op het goede spoor. De hoofdref ging dan opnieuw flagrant de mist in, nu in het nadeel van Decospan. Kindt liet het niet aan zijn hart komen en mokerde de 9-12 op het parket. Achel liet zichzelf op teveel fouten betrappen om het Menen nog lastig te maken, al nam Depestele bij 15-18 en bij 21-23 voor de zekerheid nog een time-out. Decospan finaal toch op een drafje naar de eerste zege van het seizoen.

Menen speelt woensdag opnieuw op het kampioenenbal. Dan nemen ze het op tegen de winnaar van vorig seizoen, Kedzierzyn. De match wordt in Roeselare gespeeld omdat de Meense zaal niet voldoet aan de Europese normen.