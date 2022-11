Menen stuurt leider Gent puntenloos wandelen

Menen heeft dit seizoen eindelijk zijn ware gelaat getoond. Het klopte leider Gent met 3-0-cijfers (25-23, 25-22 en 25-23). De jongens van Depestele mogen weer dromen van de play-offs, Gent tuimelt van het hoogste schavotje.

In het drukke speelschema was er voor Menen toch een anderhalve week zonder wedstrijd en die rust was voor sommige spelers al welgekomen. Capet keerde terug in de basis ten nadele van Vanneste. De verrassende leider Gent startte met de gebruikelijke basis. Dat betekent dat ex-Menenspelers Colson, Vandecaveye en De Vries tussen de lijnen stonden. Brems en Ver Eecke kregen een plekje in de huppelhoek.

Verschroeiende start van thuisploeg die de leider aanvankelijk serieus lieten lijden. De ace van Van Hoyweghen bij 6-1 dreef Van Huffel al snel in een time-out. Na de 7-1 moest Menen wel serieus gas terugnemen. Kindt stuitte twee keer op een blok en Gent met 10-9 weer helemaal in het spel. Daarna veel meer evenwicht: Sinnesael scoorde de 16-14 maar Menen moest wel weer achtervolgen nadat Van de Velde een aanval miste (17-18). Hänninen zette de scheve situatie weer recht en bij Gent zagen ze kapitein en spelverdeler Degruyter uitvallen bij 23-21 met een enkelblessure. Brems mocht invallen maar hij zag Sinnesael wel het setpunt scoren. Menen begon nog furieuzer aan het tweede spel en dat leidde tot een 11-4-tussenscore. Capet bleef ook aan de opslag verschroeiend uithalen en Menen leek de schaapjes op het droge te hebben: 17-8. Wat een afgang voor Gent dreigde te worden draaide bijna nog helemaal anders uit. Decospan zakte als zo vaak helemaal in mekaar en zag de Oost-Vlamingen naderen tot 23-21. Alweer Sinnesael -later uitgeroepen tot Star of the Game- nam de twijfels weg.

Een omgekeerd scenario in het derde bedrijf met Kjaer die Gent naar 0-5 serveerde. Dit keer reageerde Menen gevat met alweer Capet aan de opslag: 10-9. De bezoekers sprongen weer over de tegenstander (16-18) maar dan zette Decospan een geslaagde eindspurt in. Hänninen scoorde de 22-21 en op matchbal kreeg Gent een frustrerende rotatiefout tegen. Menen pakt dus een mooie zege en krijgt de play-offs weer stilletjes aan in het vizier.

Deze week staat er weer Champions League op de agenda. Menen reist naar Tsjechië waar het tegen Karlovarsko speelt. Een ploeg waartegen Menen misschien toch eens minstens een setje kan pakken.