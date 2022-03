Menen plaatst zich voor play-offs dankzij dubbele zege tegen Achel: “We horen bij beste ploegen van België”

Een schitterende reguliere competitie spelen waarin je alle ploegen klopte en toch nog moeten vechten voor een plekje in de play-offs. Een vreemde situatie maar Decospan VT Menen bleef er wel in overeind en klopte Achel twee keer in de barrages. “Vanaf nu is alles mogelijk”, zegt Jelle Sinnesael.

Nochtans zaten de spelers met gemengde gevoelens op het parket na de 3-0-zege tegen de Limburgers. Ze beseften dat ze het ondanks de score niet simpel hadden. “Het waren zeker niet onze beste matchen tegen Achel”, geeft Jelle Sinnesael toe. “Ik vond ons woensdag wel beter dan vorige zaterdag in Achel toen we twee sets moesten prijsgeven. Neen, ik was toen echt niet content. In eigen zaal hebben we het onszelf lastig gemaakt door te wisselvallig te acteren.”

“We moeten ook het positieve benadrukken. We kwamen een paar keer sterk terug en in de derde set neutraliseerden we zelfs een setbal. We beschikken dus wel degelijk over mentale weerbaarheid”

Desondanks de zege een match om snel te vergeten? “Toch niet”, vindt Sinnesael. “Die wedstrijden leren ons dat we altijd ons beste niveau moeten halen als we niet in de problemen willen komen. Iedereen beseft dat het in de play-offs beter zal moeten als we een rol van betekenis willen spelen.”

Het is aan ons om het seizoen in schoonheid te eindigen

Euforie

“Maar de druk is nu van de ketel en het is aan ons om het seizoen in schoonheid te eindigen.”

Wat is er in die play-offs mogelijk volgens de Meense kapitein? “Alles”, reageert hij meteen. “Onze start wordt wel kapitaal. Als we meteen punten kunnen sprokkelen in Roeselare dan wordt het een zeer interessante nacompetitie. Maar we hebben al getoond dat we bij de beste ploegen van België horen en aan ons om dit nu nog eens te bevestigen in moneytime.”

Niet alleen de kwalificatie voor de play-offs zorgde voor euforie bij de spelers en entourage. Ook het nieuws dat Sinnesael en coach Depestele bijtekenden werd op gejuich onthaald. Sinnesael (36) doet er nog een vijftiende seizoen bij als middenblokker bij Menen. Frank Depestele (44) verlengde zijn verbintenis met twee jaar en zal dan in totaal vijf seizoenen aan het hoofd van de grensclub staan.

“Club van mijn hart”

“Mentaal en fysiek voel ik me nog goed”, verklaart Sinnesael zijn keuze. “Toen duidelijk werd dat Depestele zou blijven en hij nog een rol voor mij weggelegd ziet als speler, heb ik niet lang moeten twijfelen. Menen is de club van mijn hart en zelfs na mijn actieve loopbaan als speler hoop ik hier te kunnen blijven in een of andere functie.”