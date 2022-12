Menen pakt twee gouden punten in Leuven

In de strijd om de play-offs heeft Decospan een mooie zaak gedaan door 2-3 (25-20, 22-25, 25-20, 20-25 en 9-15) te gaan winnen bij VH Leuven. Middenman Arno Van de Velde scoorde maar liefst 16 punten.

De 1-3-nederlaag tegen Maaseik eerder deze week had zijn sporen nagelaten want Depestele riep zijn troepen meteen na die match naar binnen voor een donderpreek. Ook op training nadien was de sfeer niet optimaal. Capet betaalde het gelag voor die nederlaag en startte in Leuven op de bank. Zijn vervanger Vanneste zette Menen direct op 0-3 alvorens zijn ploeg vijf punten op rij zou incasseren en zo weer in de achtervolging moest. Niet het sterkste punt van Decospan dit seizoen. Ook nu weer zou de remonte niet lukken. Depestele probeerde het tij nog te keren met twee time-outs en drie wissels. Thuisspeler Peters maakte de setbal af.

De jonge Basil Dermaux die ingevallen was in het eerste spel mocht gewoon blijven staan. De beginfase van die tweede beurt kende een dramatisch niveau met opslagmissers bij de vleet. De hoofdref corrigeerde bij 8-7 de lijnrechter en Menen pakte een gele kaart voor protest. Dermaux trok nadien goed zijn plan en zou 4 op 8 scoren. Menen gaf de 11-14 uit handen maar reageerde nadien wel succesvol via Van de Velde die met een perfect offensief rapport kon stoefen: 4 op 4. Al was het wel Sinnesael die het setpunt tegen de grond mokerde.

Decospan schoot met 4-7 niet onaardig uit de startblokken van de derde set maar net als zo vaak kende het dan weer een ferme dip. Depestele riep bij 11-9 een time-out in. Bij 15-11 zag heel Menen een netfout van Leuven maar de refs hielden de ogen dicht. Het leverde de bezoekers een rood karton en een tegenpunt op. Die klap kwam het niet meer te boven.

Capet loste bij de start van het vierde spel een bleke Hänninen af. Menen en Leuven hielden mekaar tot 13-13 in balans maar dan sloeg Van Hoyweghen een knappe kloof met zijn opslag: 13-19. Na een blok van Sinnesael had Menen de schaapjes op het droge (14-21), al zorgde Peters met zijn opslag nog even voor bezoekende bibbermomentjes (19-22).

De tiebreak startte volgens plan voor Menen met de 2-4 van een ijzersterke Van de Velde. Onder impuls van zijn opslag duwde Decospan stevig door tot 3-9. Een onoverbrugbare kloof in een korte set. Tekenend voor de match: Van de Velde eiste de laatste twee scores op.

Decospan pakt dus twee gouden punten en komt voor het eerst dit seizoen (eventjes?) op een play-offplek terecht.

Woensdag speelt het in Polen nog een match in de groepsfase van de Champions League, zondag volgt dan de return in de halve finale van de Belgische Beker. Als Menen twee setjes pakt, staat het in de finale. Zo zou het eindejaar na een rampzalige seizoensstart toch nog kleur krijgen.