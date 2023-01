Menen komt niet verder dan eerreddende set in Maaseik

Geen stunt voor Menen in Maaseik. Het verloor met 3-1 in Limburg maar liet na een zwak eerste spel wel een paar uitstekende kansen liggen. Setstanden waren 25-18, 28-26, 20-25 en 25-19.

Menen had woensdag verloren met 0-3 van Karlovarsko en nam zo afscheid van het kampioenenbal. Het vizier staat nu weer op de gewone competitie en op de bekerfinale op 26 februari in het Sportpaleis tegen Roeselare. Zaterdag wachtte een verre verplaatsing naar maaseik. De Limburgers speelden woensdag in Tsjechië nog een draak van een match maar ze kwalificeerden zich na een Golden Set wel voor de kwartfinales van de CEV-Cup.

Frank Depestele kon geen beroep doen op Lou Kindt. Hij sukkelt met de schouder en werd vervangen door Dermaux. Sinnesael verzwikte zijn voet vrijdag op training maar hij geraakte wel speelklaar. Toch kende decospan een zeer moeilijk begin op Limburgse bodem. Treial acete Maaseik naar 11-6 en nadien scoorde Protopsaltis vlotjes voor zijn ploeg. Menen stelde daar maar weinig tegenover. Vooral aanvallend was het op de hoeken huilen met de pet op: Vanneste 2 op 7, Hänninen 3 op 10 en Dermaux 1 op 11.

Kantelpunt in slot

Gelukkig voor Menen liep het veel beter in de tweede beurt en het klom zelfs op 1-4, al had het daar wel directe missers van de Limburgers voor nodig. Maaseik had al snel een antwoord klaar met de blokkerende Fornes (10-8) en de aanvallende Reggers (11-9). Sinnesael en zijn maats sloegen via de opslag van Hänninen en Capet terug (17-18) en dwongen een eerste setbal af. Dermaux sloeg een aanval buiten en miste zijn opslag. Aan de overkant trof Reggers wel raak met een staalharde ace.

Decospan kon ook in set drie weer dromen van setwinst want via de ingevallen Capet sloeg het een kloof van vier punten. Even zag het er weer benard uit toen Dermaux op een blok smashte bij 14-15. Dit keer kraakten de bezoekers niet en in het slot van de set liet passeur Van Hoyweghen zich opmerken met drie punten. Ook het setpunt kwam achter zijn naam.

In set vier dacht Menen op 7-9 te komen na een gewonnen challenge maar Maaseik riep op haar beurt de VAR in voor de beoordeling van een andere fase en haalde zo het punt toch nog binnen: 8-8. Beide ploegen hielden mekaar tot 15-15 in evenwicht. Sinnesael vergat dan de 18-18 te scoren en dat leek een kantelpunt. Decospan was van slag en Maaseik duwde door naar 25-19. Geen belangrijke punten dus voor de jongens van Depestele met het oog op de derde plek.

Geen midweekmatch voor Decospan en dus ligt de focus al op de volgende thuiswedstrijd tegen Achel volgende week zaterdag. In principe zou Menen geen problemen mogen kennen tegen de voorlaatste in de stand.

