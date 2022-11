Menen kansloos onderuit in eerste Champions Leagueduel

De eerste wedstrijd ooit van Decospan Menen in de Champions League heeft geen verrassing opgeleverd. De groenhemden verloren met duidelijke cijfers van de Europese nummer twee Trentino. Het werd 3-0 (25-16, 25-17 en 25-12)

De aanloop naar de match tegen de wereldvedetten verliep niet ideaal voor de troepen van Frank Depestele. Ze kwamen na een lastige vliegreis via Charleroi en een busrit van drie uur pas dinsdagnacht aan in het hotel.

Tien supporters

Depestele begon met Bille in de basis als libero, voor de rest geen wijzigingen. Bij Trentino was Red Dragon Wout D’Heer de opvallende basisspeler. Zo’n tien supporters maakten de verplaatsing mee naar Italië en zij zorgden ook voor het meeste lawaai tussen de 2.000 Italianen.

Zeker wanneer Maxime Capet de match begon met een ace. Het zou de enige keer zijn dat Menen op voorsprong zou komen in dat spel maar de supporters vierden het wel als een overwinning op zich. De Italianen serveerden te stevig en aanvallend kregen de bezoekers te weinig impact op het spel. Vanneste – ingevallen voor Capet – scoorde nog de 22-16 maar nadien scoorde Trento drie keer op rij.

Van 19-14 naar 25-17

Nelli haalde in het begin van de tweede set zwaar uit van aan de opslaglijn en Depestele moest al snel een pauze inlassen: 3-0. Het leek een lastig karwei te worden voor de bezoekers maar Menen bleef knokken voor elk punt en Capet scoorde zelfs de gelijkmaker: 11-11. Van zodra Trentino het gaspedaal weer induwde, konden Sinnesael en maats niet meer volgen. Van 19-14 naar 25-17.

Ondertussen had Depestele een paar pionnen naar de kant gehaald met het oog op de belangrijke match in Achel zaterdag. Daardoor werd het nog moeilijker voor de grensjongens. Ze deden er nog alles aan om zoveel mogelijk te scoren maar de zware cijfers konden niet meer vermeden worden.

Unieke ervaring

Na de match toch tevreden gezichten bij spelers en supporters die genoten van deze unieke ervaring op het allerhoogste volleyniveau.

Het team reist morgen terug naar België waar ze in de avond landen. Veel tijd om te recupereren is er niet want zaterdag staat er al een verplaatsing naar het Limburgse Achel op het programma.

Een extreem belangrijke wedstrijd in de reguliere competitie want Menen moet na een compleet mislukte competitiestart op zoek naar een overwinning tegen de hekkensluiter als het nog kans wil halen op de play-offs met de zes beste teams.