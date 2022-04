Menen kan de titelfinales al ruiken na nieuwe driepunter tegen Aalst

In een zinderende ambiance heeft Menen in eigen zaal weer de maat genomen van Aalst. Het werd 3-0 met 33-31, 25-21 en 25-21 als setstanden. De eerste titelfinales uit de clubgeschiedenis zijn bijna niet meer te missen. De grensploeg heeft dit mooie lot in eigen handen.

Een volle Vauban met heel wat jeugdbewegingen die present tekenden voor een cruciaal duel tegen Aalst. Na de winst van afgelopen woensdag kon Menen een uitstekende uitgangspositie verzilveren voor de eerste titelfinales uit de clubgeschiedenis. Frank Depestele startte weer met Vanneste in de basis die de laatste weken lekker op dreef is. Plaskie was daardoor weer gedwongen tot een plekje in de huppelhoek. Bij Aalst was iedereen weer beschikbaar na de coronaperikelen. Kuurnenaar Tim Verstraete kreeg te horen dat hij niet mag blijven volgend seizoen maar startte wel in de basis als libero.

Menen opende wel met 5-3 maar dan sloeg er toch wat stress in het team. Rybicky scoorde de 6-8, Menen herstelde nadien in een fantastische sfeer het evenwicht: 10-10. Nog meer ambiance wanneer Vanneste de 13-11 blokte. Decospan nu helemaal in de flow en Sinnesael dwong Aalst in een time-out: 19-16. Devoghel zou niet lang wachten om weer een pauze in te lassen. Een imaginaire gedragen bal bracht Menen nog in de miserie na de 21-16. Zeker wanneer de sterk serverende Overbeeke tot 23-23 gelijkstelde. Wat dan volgde was een thriller van een hoogste met wisselende kansen en de nervositeit die alsmaar toenam. Na een handvol setballen vond Rotty het welletjes, al was Kindt net daarvoor ook in fenomenale doen.

Titelfinales

Nog voor de tweede beurt goed en wel begonnen was, keek Aalst al tegen een achterstand van 5 punten aan. Menen kon die kloof niet direct uitdiepen omdat het zelf van aan de opslaglijn teveel fouten liet optekenen. Lankinen liep bij 16-13 tegen een geel karton aan, Depestele riep zijn manschappen naar de kant voor een afkoelingsperiode. Na de 19-14 zou Menen toch nog aan het bibberen slaan: 21-19.

En ook in set drie was de klus nog niet geklaard want Aalst deed meer dan aanklampen. Een akkefietje tussen Depestele en Overbeeke bij 4-7 illustreerde de hoge spanningsgraad. Aalst liep uit tot 9-12 maar dan speelde Decospan weer uitgekookt. Aalst pakte nog gefrustreerd rood en voor hen is niets nog mogelijk in deze play-offs.

Menen komt woensdag in actie op het parket van directe concurrent Maaseik. Als het daar punten pakt dan mag het al beginnen met de praktische regelingen voor de titelfinales want die mogen niet in de eigenste Vauban gespeeld worden. Allicht wordt er uitgeweken naar Roeselare of naar Kortrijk.