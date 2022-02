Menen herstelt zich van barslechte openingsset

Na de thuiszege tegen Roeselare vorige week, heeft Decospan Menen weer kunnen winnen. Dit keer moest hekkensluiter Borgworm eraan geloven met 3-1 (17-25, 25-16, 25-15 en 25-17). Menen kwam pas op toerental na een desastreuze openingsset.

Menen keek ontspannen uit naar het duel tegen de nummer laatst Borgworm want het had voordien 5 op 9 gehaald uit 3 topduels in Maaseik en twee keer tegen Knack Roeselare. Maar van onderschatting was er toch geen sprake want de spelers waren nog niet vergeten hoe ze begin dit seizoen in eigen zaal moesten harken voor de bekerwinst en hoe ze eind december pijnlijk ten onder gingen in Borgworm. Toen zat Menen in een serieuze dip en dat had natuurlijk alles te maken met de blessure van Lou Kindt. Ondertussen is de hoofdaanvaller weer topfit en speelt hij al enige tijd weer de pannen van het dak.

Hij stond dan ook in de basis van Depestele, Plaskie daarentegen startte lichtgeblesseerd op de bank. Bij Borgworm stond ex-Menenspeler Lienert Cosemans aan de spelverdeling. De vorige keer ontbrak in Menen ontbrak hij nog wegens een blessure. Onder zijn impuls namen de Luikenaars meteen het initiatief en Menen moest al schuilen in een time-out bij 9-12. Nadien ook weinig schwung bij de thuisploeg die zes punten in het krijt stond. Het gaf nooit de indruk iets aan die achterstand te kunnen doen. Bezoeker Abinet heerste en Menen stond erbij en keek ernaar: 17-25.

Gelukkig voor de thuisfans zagen ze hun team met een ander gelaat aan de opslag in de tweede set. Het kreeg eindelijk vat op Abinet en liep dan ook snel vier punten uit: 8-4. Bij Borgworm zagen ze sterretjes en dat uitte zich ook in een rotatiefout. Decospan zag Vanneste scoren en ook blokkerend sprokkelde het een paar puntjes: 19-11 en 24-16.

Menen ging ook in de derde beurt verder op het gewenste elan: Vanneste met de 9-3 en Rotty acete naar 15-8. De aangeslagen Luikenaars zouden die klop nooit te boven komen.

Maar in de vierde set herademde Borgworm wel en liep het enige tijd in het spoor van Decospan. Felicissimo had dan een paar gekke ideeën en Menen profiteerde om weer afstand te nemen: 14-10. Wanneer Abinet de 18-12 hopeloos buiten mepte, waren de Luikenaars eraan voor de moeite. Menen pakt de drie punten en blijft zo op de tweede plaats hangen in het klassement.

Menen staat volgende week voor een cruciaal duel voor de tweede plek. Het gaat op bezoek bij directe concurrent Aalst dat zaterdag zwaar onderuit ging bij Maaseik. Die verplaatsing zal gebeuren met een volle champagnebus van supportersclub Ziejollid. Zeventig extra supporters dus om Decospan naar een gunstige positie voor de play-offs te schreeuwen.