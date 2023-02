Menen helemaal zeker van play-offs na driepunter tegen Achel

Decospan Menen heeft hard moeten werken om de drie punten op zak te steken tegen hekkensluiter Achel. Het werd 3-1 met 25-17, 25-18, 20-25 en 28-26 als setstanden. Decospan is nu helemaal zeker van de play-offs.

De voorlaatste match in de reguliere competitie voor Menen en het had woensdag in Roeselare nog een gouden punt gepakt tegen de ongenaakbare leider. In eigen zaal tegen hekkensluiter Achel zouden de troepen van Frank Depestele dan ook geen problemen mogen ondervinden. Toch wat zorgen bij de Meense coach die nog steeds geen beroep kan doen op Lou Kindt. De hoofdaanvaller sukkelt net als libero Yentl Bille met de schouder. Kapitein Sinnesael ondervindt ook nog last van zijn rug maar hij geraakte wel speelklaar. Hij kreeg in het middencompartiment assistentie van Leonis Dedeyne. Arno Van de Velde kreeg daarmee rust. Ook Hänninen startte op de bank.

De furieuze start van Menen resulteerde in een snelle 2-0. Dermaux liet zich in de eerste set opmerken met een offensieve 7 op 8. Ook zijn 3 op 5 in het tweede bedrijf was meer dan degelijk. Maar Menen zakte weg in het derde spel en het kreeg maar geen vat op het Limburgse middenspel. In de vierde set flirtte Menen met puntenverlies maar Achel kraakte dan toch in het slot. Al voelden de Limburgers zich wel tekortgedaan door de scheidsrechter.

Volgende week zaterdag rondt Menen de reguliere competitie af in eigen zaal tegen Borgworm want op de laatste speeldag zijn ze vrijgesteld. Verwacht wordt dat Depestele tegen de Luikenaars opnieuw zal roteren met het oog op de bekerfinale op zondag 26 februari in het Sportpaleis. De hele club en de entourage hunkert nu al naar dit sportieve hoogtepunt uit de hele clubgeschiedenis.

(MPM)