Menen en Roeselare spelen volledig West-Vlaamse finale van play-offs

Decospan heeft geschiedenis geschreven door zich voor het eerst in het clubbestaan te kwalificeren voor de titelfinales. Het kreeg wel een duwtje in de rug van Roeselare dat duidelijk een West-Vlaams onderonsje verkoos in de titelstrijd boven een duel tegen eeuwige rivaal Maaseik. Menen won met 3-2 (25-22, 21-25, 25-21, 20-25 en 15-13).

Het delirium of het seizoen van de trauma’s? Decospan VT Menen stond voor een historisch moment tegen Knack met een eerste titelfinale ooit als inzet. Daarvoor moest het wel twee punten pakken tegen Knack dat al zeker was van het thuisvoordeel in die titelfinales en zich daarom kon veroorloven om een paar basisspelers rust te gunnen. Desmet, D’Hulst en Fasteland stonden in de huppelhoek. Het goed recht van coach Vanmedegael want dankzij de uitstekende resultaten in de play-offs (5 op 5) had Roeselare zichzelf in deze comfortabele positie gevolleybald.

Frank Depestele deed het uiteraard wel met zijn basisploeg, ook voor Simon Plaskie was er weer plaats in het team. Het matchbegin werd ontsierd door heel wat fouten, Menen kwam wel terug na de 0-3. Daarna kwam er evenwicht in de match en Decospan kwam bij 10-9 voor het eerst op voorsprong na een winnende opslag van Kindt. Roeselare kwam dan opzetten en toen Rotty op een blok stootte (12-15), zag het er benard uit voor de thuisploeg. Menen knokte zich weer in de set na een blok van Plaskie op Ahyi en een blok van Lankinen op Tammearu (18-18). In het slot van de set maakte Rotty het verschil met zijn opslag.

Na een 3-1-start, deemsterde Menen wat weg. De stress zat duidelijk in het team en dat kwam het niveau niet ten goede. Roeselare hoefde zelfs niet voluit te gaan om op 12-16 te komen. Kindt hield de schijn nog hoog (18-20), Knack haalde toch makkelijk het spelletje binnen. Een ander verhaal in set drie waarin Menen wel domineerde en constant op voorsprong stond. Roeselare kon daar weinig tegenoverstellen. Kapitein Sinnesael smashte zijn ploeg naar 2-1 en Menen zo op één set van de titelfinales.

Knack nam meteen het voortouw in de vierde beurt, Menen kwam pas bij 20-20 voor het eerst langszij. Met Coolman aan de opslag ging het in één ruk naar 20-25. De tiebreak zou dus beslissen over het lot van Menen. De thuisploeg sloeg een kloofje maar liet zich dan weer op fouten betrappen. Gelukkig voor Menen hoefde het voor Knack allemaal niet meer en hadden zij in de titelfinales meer zin in een West-Vlaams onderonsje.

Roeselare en Menen maken onder mekaar uit wie er kampioen wordt. De eerste wedstrijd wordt vrijdag al gespeeld in de Tomabelhal. De ploeg die als eerste drie matchen wint mag zich de nieuwe landskampioen noemen. Knack is titelverdediger.