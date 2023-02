Menen eindigt reguliere competitie met een zege

Decospan Menen heeft de laatste match van de reguliere competitie afgesloten met een 3-1-zege tegen Borgworm. Het herpakte zich na een miserabele eerste beurt. Setstanden waren 16-25, 25-20, 27-25 en 25-21.

Het is duidelijk dat Menen al met de gedachten bij de historische bekerfinale zit die over twee weken plaatsvindt. Coach Depestele wijzigde zijn team dan ook op verschillende posities. Bille begon als libero in plaats va Stuer, Dedeyne verving kapitein Sinnesael in het middencompartiment en Ocket loste Van Hoyweghen af als spelverdeler. Kindt (schouderblessure) is nog altijd niet fit bevonden. Daarom begon de pas 20 jaar geworden Basil Dermaux weer in de basis. Bij Borgworm stond ex-Menenspeler Cosemans aan de spelverdeling. Met libero Verstraete stond er ook een West-Vlaming op het parket.

En die speelde een sterke eerste set in tegenstelling tot de receptiemannen bij Menen die kreunden onder de opslagdruk van Borgworm. De bezoekers sloegen een eerste kloof bij 8-10 na een blok op Capet. Decospan zakte nadien in mekaar. Vooral receptioneel was het huilen met de pet op. Perin maakte de eerste set af.

Depestele greep in door setter Ocket te vervangen door Van Hoyweghen. Maar ook nu weer moest Menen achtervolgen na een punt van Madsen (5-7). Het tij zou keren wanneer Hänninen aan opslag kwam: 10-7. Borgworm bleef voor elke bal vechten en sloeg nog terug tot 21-20 via Perin. In het slot toonde Decospan zich weer beter.

De thuistrein leek nu wel helemaal vertrokken want Decospan ging in set drie naar 9-5 via Dermaux. Maar weer beten de Luikenaars van zich af. Eerst scoorde Van Dooren een ace (14-13), Fafchamps volgde zijn voorbeeld (17-17). Borgworm forceerde ook een eerste setbal nadat Dermaux de bal buiten sloeg, Vanneste zette de scheve situatie nog recht.

Een mentale tik voor Borgworm dat in de vierde set een 18-11-achterstand moest toestaan. Maar net als zo vaak pakten de bezoekers uit met een sterke reactie. Fafchamps acete zijn ploeg weer in het spoor (20-18), nadien vond Decospan het welletjes.

Menen weet nog niet op welke positie ze richting play-offs trekken. Het is nog afhankelijk van de matchen van volgende week. Menen komt niet meer in actie. De spelers kunnen nu de volle focus leggen op de bekerfinale op zondag 26 februari om 14u15 tegen Knack Roeselare in het Antwerpse Sportpaleis. De Menensupporters die nog mee willen met één van de vele supportersbussen voor dit sportief hoogtepunt kunnen zich nog tot en met zondag inschrijven via de website www.volleymenen.be.