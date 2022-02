Menen doet gouden zaak in Aalst

De tweede plaats na de reguliere competitie lonkt voor Menen na een droge 0-3-zege op Aalst (21-25, 19-25 en 20-25). De 100 meegereisde supporters vierden alsof de titel al binnen was.

Interessante verplaatsing voor Menen en niet alleen omdat het in Aalst gesteund werd door een 100-tal supporters die de verplaatsing deden naar Oost-Vlaanderen. Bij winst kon Menen een serieuze optie pakken op de tweede plaats die een gunstige loting oplevert in de barrages richting play-offs. Aan de ene kant startte Menen vol vertrouwen want het had in een recent verleden nog de toppers Roeselare en Maaseik geklopt maar aan de andere kant toch ook wat twijfel bij de troepen van Frank Depestele.

Simon Plaskie sukkelt nog met een knieblessure en kan nog niet volledig pijnvrij spelen terwijl setter Akseli Lankinen al een paar dagen ziek is en de trainingen noodgedwongen moest skippen. Depestele startte dan ook met Kobe in Aalst. Bij de Ajuinen waren er vooraf ook wel vraagtekens want ze verkeren duidelijk in een mindere periode. Dat resulteerde in verlies bij Gent en vorige week kregen ze nog een pak rammel in Maaseik. Misschien zitten de Oost-Vlamingen ook al met hun hoofd bij de bekerfinale van volgende week tegen Gent en zou Decospan daarvan kunnen profiteren.

Het startte goed voor de bezoekers die dir via Rotty direct serverende druk kon zetten: 9-12. Kindt scoorde na een magistrale rally de 12-16, Rotty toonde zich nadien ook aanvallend efficiënt. Menen kende een aanvallende dip en Frank Depestele moest bij 17-19 een time-out aanvragen, Overbeeke scoorde de 19-20. De netfout van Aalst zette Menen op weg voor setwinst. Rotty blokye de 21-25 op de bordjes.

Decospan direct op de rails en Plaskie showde de overmacht met de 1-4, Rotty blokte naar 5-10. Aalst kon niet anders dan schuilen in een time-out bij 7-14, Kindt smashte de geruststellende 15-20 op het parket, Sinnesael blokte de 15-22 comfortabel bijeen. Menen zou de set afsluiten met 19-25, een belangrijk puntje in de pocket.

Brems acete zijn ploeg naar 6-10 en daarmee kwam de driepunter steeds dichter, zeker toen de 11-19 op de bordjes kwam.Rotty gooide serverend nog wat zout in de Oost-Vlaamse wonde. Decospan speelt een gouden seizoen en moet dat nu te zien te verzilveren met een plaats in de titelfinales.

Normaal had Menen volgende week een vrij weekend maar toch moeten ze zaterdagavond in de eigenste Vauban aan de bak tegen staartploeg Achel. Het gaat om een uitgestelde competitiewedstrijd. Bij winst kan Menen serieuze stap zetten richting gunstige positie voor de play-offs.