Menen blijft in de running voor Europa, Sinnesael wordt T2

Decospan heeft nog alle kansen om volgend seizoen Europees te spelen na 3-1-winst (25-20, 24-26, 25-22 en 25-14) tegen Achel. Volgende week kan Menen de klus afmaken in Aalst. Jelle Sinnesael werd gelauwerd voor zijn loopbaan. Hij blijft ook volgend seizoen actief bij de club van zijn hart. De kapitein wordt namelijk assistent-coach.

Een wedstrijd die eigenlijk helemaal in het teken stond van de afscheidnemende Jelle Sinnesael maar waar er toch ook nog een Europees ticket voor volgend seizoen mee gemoeid was. Sinnesael werd voor de match verrast op een receptie met vrienden, familie en ex-ploeggenoten van hem. Hij kreeg in hun gezelschap te horen dat hij ook de nieuwe T2 wordt van Decospan Menen volgend seizoen. De aanwezigen wisten dat duidelijk te appreciëren. De match begon na alle huldigingen en al het geklap met een beetje vertraging maar niemand in de volgelopen Vauban die daar om maalde.

Zeker niet na de vlotte start die de thuisploeg op 4-1 zette. Daarna zakte Menen wel terug maar dankzij Basil Dermaux aan de opslag liep het vier punten uit (15-11). Na de Limburgse time-out liep het even beter voor Achel. Sinnesael blokte op het juiste moment de 18-15 op het scorebord, Hänninen en Van de Velde haalden de set binnen.

In het tweede spel tapte Achel met 1-4 uit een ander vaatje en het kon de bonus zelfs tot 6 punten uitvergroten. Decospan wiste de 19-23 nog uit dankzij een sterk serverende Dermaux maar toen het moeilijkste gedaan leek, viel de Meense motor na 24-24 stil.

Het bleef allemaal moeizaam voor de thuisploeg die weer snel vier punten moest goedmaken (10-14). Dat lukte ook via de opslagen van Hänninen en Dermaux. Het spel zelf bleef bij momenten ondermaats, in de slotfase rechtte Menen de rug wel helemaal.

Veel minder miserie in het vierde spel waarin Menen demonstreerde. De volle zaal genoot (9-3 en 15-7), Sinnesael kan zo afscheid nemen van zijn publiek met een winstmatch en met het zicht op Europees volleybal.Hij kreeg bij 21-12 nog een applausvervanging. de hele Vauban recht op de banken terwijl ‘Jelleuh’ door de sporthal galmde. Kippenvelmoment voor de vele fans.

Menen neemt het volgende week op in en tegen Aalst. Bij winst mag Decospan volgend seizoen na een zeer wisselvallig seizoen toch nog Europa in. Anders wordt het een jaar zonder Europees volleybal maar wel in een andere zaal in afwachting van de Vauban die helemaal gerenoveerd wordt tot een moderne volleytempel.