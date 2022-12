Maxime Capet (Decospan Menen) telt af naar bekermatch tegen Borgworm: “We worden steeds sterker”

De 3-0-nederlaag in Karlovarsko even buiten beschouwing gelaten, is het een fantastische week geweest voor Decospan Menen. De ploeg klopte leider Gent (3-0) en mag weer dromen van de play-offs. Bovendien maakte het stadsbestuur bekend dat de club een nieuwe sporthal krijgt tegen september 2024.

De initiële plannen om de sporthal – bijna een halve eeuw oud – te verbouwen, zijn van tafel geveegd. In de plaats komt er een nieuwbouw op de huidige locatie. Een investering van 3,3 miljoen euro die zal lonen want eindelijk zal de volleyclub over een zaal beschikken die voldoet aan de strenge Europese normen. De werken starten meteen na het huidige volleybaljaar en zullen na de zomer van 2024 af zijn. Voor volgend seizoen moet de club uitwijken naar een andere zaal als thuishaven. Allicht wordt dat De Schelp in Wevelgem, al moet de Liga dan wel een uitzondering toestaan omdat de hoogte van die zaal eigenlijk niet voldoet aan de normen.

Harde werk

Maar ondertussen is het nog in de Vauban te doen. Die brandde vorige zaterdag nog eens als vanouds. Daar zat de 3-0 tegen de toenmalige leider Gent voor veel tussen. Bij Menen krijgen ze zo weer de play-offs in het vizier en daar is de Franse aanwinst Max Capet gelukkig mee: “We hebben het onszelf lastig gemaakt door desastreus aan het seizoen te beginnen. Als we play-offs willen halen, dan moeten we punten pakken tegen de toppers en de subtoppers. Blij dat dit eens lukte. Ik ben niet verrast, want ik garandeer je dat we al weken op hoog niveau trainen. Tegen Gent konden we eindelijk eens de vruchten plukken van onze harde labeur. We konden de tegenstander onder druk zetten met onze opslag en we hebben ze bij momenten ook wel gedomineerd. Ja, we worden steeds sterker.”

“Bij winst ligt de weg naar het Sportpaleis helemaal open”

Toch was er ook een keerzijde want Menen liet het een paar keer afweten tijdens de match waardoor de zege aan een zijden draadje hing. “Een probleem dat we elke wedstrijd wel hebben”, weet Capet. “We laten te snel onze kopjes hangen en moeten na een gemist punt veel sneller de bladzijde omslaan.”

Zaterdag speelt Menen op bezoek bij Borgworm de heenmatch van de halve finales van de Beker van België. Bij winst ligt de weg naar het Sportpaleis helemaal open. Het bestuur laat niets aan het toeval over en zet een bus in naar Luik. Supporters die in het groen verkleed zijn, mogen gratis de verplaatsing naar Waremme maken met de bus. De terugwedstrijd vindt op zondag 18 december plaats.