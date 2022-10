Matthijs Verhanneman is recordhouder met 15 Knackseizoenen: “Ik speel nog altijd om te winnen”

Knack haalde zaterdag door Caruur Gent in drie sets overtuigend te kloppen zijn tiende Supercup binnen. Vanaf zondag gaat de regerende landskampioen bij nieuwkomer Guibertin op zoek naar zijn 14de landstitel en 15de Beker van België.

Dat doet Knack Volley met kapitein en recordhouder van het aantal Knack-campagnes Matthijs Verhanneman (33) als voortrekker van een wel heel mature kern. Oordeel zelf: Verhanneman begint zijn 15de seizoen in de blauw-witte Knack-kleuren, Pieter Coolman zijn elfde, Stijn D’Hulst het tiende. Ondertussen zit Sander Depovere aan zijn zesde Knack-seizoen en Rune Fasteland aan het vijfde.

‘Rookie van het jaar’

Het Knack-verhaal begon voor Verhanneman in het seizoen 2006-2007. Zijn eerste baltoetsen gaf hij bij de jeugd van Menen. Hij trok naar de Volleybalschool en deed bij PNV Waasland-Kruibeke ervaring op in de hoogste klasse. Coach Baeyens haalde hem er als 17-jarige weg naar Knack. Hij ging er als receptie-hoek de concurrentie aan met de vaste waarden Benjamin Hardy en Frantisek Ogurcak, maar ook met Ward Coucke. De jonge Verhanneman groeide de volgende seizoenen door naar een basisplaats. Dat leverde hem in 2010 de titel van Rookie van het Jaar op. Een seizoen later verkaste de 23-jarige Verhanneman naar het Italiaanse Treviso, een seizoen later speelde hij bij Molfetta om in 2013 terug te keren naar Knack Volley.

Recordhouder

Niet meer als jong broekje, maar letterlijk en figuurlijk uitgegroeid tot een stevige bonk. Zijn palmares is indrukwekkend, want sinds zijn terugkeer haalde hij elk seizoen één of meer prijzen. Met Knack werd Verhanneman acht keer kampioen, won hij zeven bekers en sloeg hij zaterdag zijn zevende Supercup mee bijeen. Plus dat hij dus een spelersrecord vestigde, want die Supercup was de eerste officiële wedstrijd van zijn 15de Knack-seizoen. Daarmee onttroont hij Walter Engelen die in 1988 als jonge speler overkwam vanuit Limburg om 14 seizoenen lang de Knack-dienst uit te maken. “Je denkt niet echt aan dat record. Maar het was persverantwoordelijke Johan Eeckhout die er mij vorig seizoen op attent maakte dat ik mederecordhouder geworden was. En aangezien mijn overeenkomst nog doorliep dit seizoen wist ik meteen dat ik recordhouder zou worden. Met ouder te worden bekijk je dergelijke cijfers anders. En ja, ik mag zeggen dat ik trots ben op dat record”, zegt Verhanneman.

“Ik ben wel blij dat ik twee jaar in Italië speelde. Samen met Yana hebben wij van dat buitenlandse avontuur kunnen proeven en het was verrijkend. Anderzijds leerden wij er ook de keerzijde van de medaille kennen, want je komt voor een aantal moeilijkheden te staan. Ik was blij weer terug in Roeselare te zijn en ondertussen zijn wij met ons gezin hier gesetteld, de kinderen lopen er school en wij kunnen op het hoogste niveau volleyballen. Wat wil je nog meer?”

Zolang het gaat, doe ik door, ik wil er geen jaren op plakken

Prijzen pakken

“Of er dan geen interesse meer was van andere clubs? Eén keer stond ik dicht bij een transfer. De onderhandelingen bij een contractverlenging sleepten even aan en er was andere interesse. Uiteindelijk kwamen wij toch tot een vergelijk en die transfer werd nipt vermeden. Met dit record als gevolg. Of ik dat record nog scherper wil stellen? Ik wil gewoon verder volleyballen, want het is wat ik het liefste doe en ik kick erop daarbij prijzen te pakken. Zolang het gaat, doe ik door, ik wil er geen jaren op plakken. Stijn Dejonckheere, die enkele seizoenen geleden afhaakte, gaf mij al de tip zolang mogelijk te volleyballen. En ik wil om te beginnen deze nieuwe campagne weer de titel en beker helpen binnenhalen. Ik vind overigens dat wij er als ploeg in de breedte nog sterker op geworden zijn dit seizoen.”

Zondag 16 oktober om 18 uur: Axis Guibertin – Knack Volley Roeselare.