Mathieu Vanneste met Decospan Menen tegen ex-club Leuven: “Top vier is niet ons hoofddoel”

Decospan Menen had al zo goed als zeker kunnen zijn van de play-offs als het de drie punten thuis gehouden had tegen directe concurrente Aalst. Maar het gaf een riante voorsprong nog uit handen en moest nadien zelfs tevreden zijn met een schamel puntje. Mathieu Vanneste baalde, maar kijkt hoopvol naar de toekomst.

De thuisnederlaag tegen Aalst liet toch wat sporen na. Er mocht geen muziek gedraaid worden na de match in de anders o zo sfeervolle bar van Menen en de spelers praatten begin deze week in groep na over hetgeen fout liep tegen de Oost-Vlamingen. Mathieu Vanneste viel nochtans goed in en haalde een offensieve 7 op 10 na een thriller, maar het leverde geen overwinning op. “We begonnen nochtans furieus”, blikt de aanvaller terug op het duel.

“We hadden het publiek mee en Aalst leek maar niet in het ritme te komen. Toch vond ik dat we aan het einde van de eerste set al niet meer zo vlotjes speelden. In de tweede set herhaalde zich dat nadat we nochtans constant aan de leiding stonden. We hebben het gewoon weggegeven door de kansen niet af te maken en zwak te communiceren. We moesten de set na de 22-17-voorsprong altijd gewonnen hebben.”

“Nu hebben we de tegenstander opnieuw hoop gegeven met het gekende gevolg. Jammer, want ik ben ervan overtuigd dat het 3-0 zou zijn als we een dubbele setvoorsprong verzameld zouden hebben. Het punt voelt niet aan als een gewonnen punt, maar toch kan het heel belangrijk zijn voor de play-offs met de zes beste ploegen.”

Play-offs

Zaterdag wacht met Leuven weer een interessante tegenstander. Als Menen de volle buit pakt, dan komt het naast de Vlaams-Brabanders in de subtop. “Ja, het kan tegen Leuven cruciaal worden voor de nacompetitie maar we moeten onze ambities niet bijstellen als we winnen. De top-4 is niet ons hoofddoel, de play-offs halen wel.”

“We hebben het weggegeven door onze kansen niet af te maken”

“We zullen de komende weken ook wat roteren met het oog op de bekerfinale op 26 februari in het Sportpaleis. De bedoeling is dat iedereen tegen dan topfit is en het nodige vertrouwen getankt heeft. Dat zal ook nodig zijn als we daarin een rol van betekenis willen spelen tegen Roeselare.”

Met wie Depestele zaterdag aan de opslag verschijnt, is nog niet geweten. In de heenmatch schotelden beide ploegen een leuke pot volleybal voor in de kleine zaal van VHL. Uiteindelijk won Decospan met 2-3 na een spektakelstuk van middenman Arno Van de Velde. De toekomstige papa scoorde tegen de ploeg van Hendrik Tuerlinckx maar liefst 16 punten.