Maaseik naar titelfinales na winst in Menen

Decospan Menen heeft Maaseik geen hak kunnen zetten op weg naar de titelfinales. Het verloor van de nochtans niet al te sterke Limburgers met 1-3. Setstanden waren 20-25, 25-16, 20-25 en 20-25. Maaseik speelt straks de titelfinales tegen Roeselare. Menen heeft nog een waterkans om volgende week op te schuiven naar de vijfde stek.

Voor de match een moment van stilte ter nagedachtenis van de overleden trouwe supporter Jean-Pierre Buyl en de ex-volleyballer Brecht Dewyspelaere. Maaseik deelde dan weer een cadeau uit. Sinnesael werd gelauwerd voor zijn prachtige loopbaan bij Menen. Mooi gebaar van de Limburgers dat Sinnesael duidelijk wist te appreciëren. Ook vorige week werd hij door een andere tegenstander Knack Roeselare al gelauwerd.

Enkele wijzigingen bij beide teams. Maaseik deed het met Cox als opposite in plaats van Reggers, Depestele koos dan weer voor Kindt ten nadele van Dermaux en Vanneste verving Hänninen die al weken op de sukkel is.

Decospan brak nog geen potten in deze play-offs en maakten op papier dan ook weinig kans tegen de nummer twee. Na een misser van Vanneste moest Decospan al drie punten achtervolgen. In tegenstelling tot in sommige andere matchen lieten de spelers het kopje niet hangen. Ze vochten terug tot 12-12 en nadien herstelden ze zich nog van een 13-16-achterstand. In de staart van het spel vonden ze geen antwoorden meer op de krachtige opslagen van ex-Menenspeler Cox.

Decospan startte furieus aan set twee (4-1) en duwde na een kleine terugval nog eens stevig door met Capet aan de opslag. Z’n loepzuivere ace zette zijn team op 13-6. Van Hoyweghen toonde zijn technische bagage met een perfect uitgevoerd tweedehandsballetje. De Limburgers plots helemaal zoek gespeeld. Vanneste tekende zelfs voor de 19-9. Dat maakte Maaseik nog niet al te vaak mee. De ingevallen Dedeyne serveerde de 25-16 op de bordjes.

In set drie nam Menen weer de bovenhand (7-4), Maaseik zette nu wel de puntjes op de i met 4 punten op rij. De thuisploeg probeerde terug te slaan, het kreeg de kloof echter nooit gedicht. De Limburgers mochten na de gewonnen set een bescheiden dansje opvoeren. Zij zijn nu immers ook zeker van de titelfinales tegen Roeselare.

Maaseikcoach kon dus gaan experimenteren met een handvol wisselspelers, dat kwam het niveau niet altijd ten goede. Menen maakte zelf teveel fouten om daarvan te profiteren. Het kwam wel 13-11 voor na een winnende opslag van Capet, daarna herviel Decospan in zeer matig volleybal waardoor de Limburgers het laken alsnog naar zich toetrokken. Hier zat veel meer in voor Menen.

Decospan gaat volgende week op bezoek bij Aalst. Alleen bij een driepunter wippen de jongens van Depestele nog over de Oost-Vlamingen naar de vijfde plek. Zelfs met een zesde plaats kan Menen nog via barrages naar Europa, maar gezien de club in principe een nieuwe zaal krijgt en volgend seizoen andere oorden moet opzoeken is een jaartje zonder Europees volleybal allicht een zege voor het clubbestuur.

(MPM/foto MPM)