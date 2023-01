Lou Kindt betaalde met Decospan Menen veel leergeld in Champions League: “Toch zou ik het geen flop noemen”

De campagne van Menen in de Champions League ligt achter de rug. En het mag eigenlijk een verlossing genoemd worden voor de grensclub want Decospan sluit het Europese avontuur af met een dramatische balans: 0 wedstrijden op 6 gewonnen en zelfs geen enkele set gepakt. “En toch zou ik het geen flop durven noemen”, meent opposite Lou Kindt.

Wat vooraf onder de noemer droomloting gecatalogeerd werd, zou gaandeweg de Europese campagne eerder een nachtmerrie worden. Toch als je het puur sportief bekijkt. Decospan speelde geen enkele rol van betekenis en kreeg tegen de toppers Kedzierzyn (Polen) en Trentino (Italië) bij momenten volleyballes. Logisch. Maar dat er ook tegen het zogenaamd zwakke broertje Karlovarsko uit Tsjechië zelfs geen spelletje gepakt kon worden, zorgt toch voor een zwarte rand rond de Champions League. Het benadrukt dat Decospan Menen eigenlijk niets te zoeken had op het hoogste Europese toneel.

Extrasportief kan de club wel tevreden terugblikken. De Tomabelhal in Roeselare werd telkens aardig gevuld met enthousiaste supporters en de spelers keerden toch met mooie herinneringen in de valies terug van de drie verplaatsingen. Al bij al werd er door diezelfde spelers wel veel leergeld betaald in dit eerste en allicht ook enige avontuur van Menen op het Europese kampioenenbal.

Voor ons was het tof om ons eens te meten met de beste ploegen van Europa

Hoofdaanvaller Lou Kindt houdt toch een goed gevoel over aan Europa. “Woensdag hebben we toch een kans gemist om minstens één setje te pakken tegen Karlovarsko. Er zat veel meer in dan die zware 0-3. In de eerste set moeten we de klus afgemaakt hebben. Verdedigend was het niet scherp genoeg. In de tweede set beginnen we goed maar dan zakken we helemaal weg. De Tsjechen maakten een goede reeks met hun opslag en ook aanvallend konden we ze niet destabiliseren.”

Gegroeid

Hoe blikt Kindt in het algemeen terug op de campagne? “We zijn als ploeg toch gegroeid in het toernooi”, vindt de Oost-Vlaming. “Voor ons was het tof om ons eens te meten met de beste ploegen van Europa en om telkens op de toppen van onze tenen te spelen. We onthouden vooral het positieve en ik vind niet dat het een grote flop was. Het klopt wel dat de cijfers hard zijn en dat voelt zuur aan. We hadden toch de intentie om er meer uit te halen.”

Zaterdag Maaseik

Zaterdag wacht er met een verplaatsing naar Maaseik weer een moeilijke klus. De Limburgers hebben er wel een zware Europese verplaatsing naar Tsjechië opzitten met een felbevochten kwalificatie via de golden set. Loeren er daarom kansen om de hoek voor Kindt en zijn maats? “Goh, we moeten vooral zorgen dat we zelf een hoog niveau halen als we Maaseik willen kloppen. We trekken in alle geval naar Limburg met het gevoel dat er iets te rapen valt. Het zouden ook gouden punten kunnen zijn met het oog op de play-offs. Hoe hoger we de reguliere competitie eindigen, hoe meer bonuspunten we krijgen bij de start van de nacompetitie. Dat kan belangrijk zijn in de eindafrekening”, besluit de ex-Maaseikspeler.