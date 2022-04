Libero Dennis Deroey tankt vertrouwen uit bellewinst in Maaseik: “Teruggeknokt uit verloren situatie”

Door met bellewinst uit Maaseik terug te keren blijft Knack ongeslagen in de Champions Final Four. Vandaag vrijdag kan, mits volle wedstrijdwinst in de Tomabelhal tegen datzelfde Maaseik, zelfs al dat finaleticket vastgespijkerd worden.

De zoveelste confrontatie tussen de aartsrivalen groeide weer uit tot een meer dan twee en een half uur durend spektakelstuk dat alle ingrediënten in zich had om de volleybalfans te doen watertanden. Met heel hoogstaand volleybal bij momenten afgewisseld met technisch minder oogstrelende standjes, inclusief spankracht om het eindresultaat per deelbeurt, frustraties om te lange videochallenge onderbrekingen maar ook genietend van spectaculaire plotwendingen. Dat beseft ook Dennis Deroey die als libero in de receptielijn een grote verantwoordelijkheid heeft. Scouter Ann Van Landeghem noteerde voor hem 64 procent positieve stops waarvan 30 procent excellent was. “Dat is toch minder dan normaal waar ik anders tegen Maaseik toch wel begin de 70 procent haal”, was Deroey streng voor zichzelf. “Maar Maaseik blijft op nationaal vlak toch de ploeg met de zwaarste service. Zo haalde Cox zaterdag weer zwaar uit vanop de servicelijn waar ook Martinez renderend serveerde en beiden ons bij momenten in verlegenheid sloegen.”

Mentaal gegroeid

Dat was dan vooral die derde beurt nadat Knack de inleidende set maar bij 20-20 naast Maaseik kwam om via Coolman nipt 23-25 te besluiten.

Uit die moeizame winst hebben we weer een en ander geleerd

Dat brak de veer bij Maaseik dat de tweede beurt de foutenlast immens groot zag worden, coach Bertini haalde zelfs spelverdeler Vanker en Cox naar de huppelhoek om in set drie weer met de basis te beginnen. Daarin stoomde Knack door naar 0-4 tot een tergend lang durend videochallengedispuut de score naar 1-3 terugdraaide. Tot 10-12 leek Maaseik een vogel voor de kat. “Maar dan kwam Cox aan de opslaglijn en bleef er tot het 16-12 stond. Met twee of drie aces en niets anders dan storende services. Het was een cruciaal wedstrijdmomentum waaruit Maaseik weer zijn sterke zichzelf werd en bij ons integendeel de twijfel in de ploeg sloop. In een foutenzwangere vierde beurt konden wij de beslissende set niet vermijden en ook daarin werd het problematisch bij 8-5 en 11-8. Toch sloegen wij nog twee keer terug. En dat maakt het verschil met de ploeg uit de reguliere competitie tot zelfs in de Champions Leaguewedstrijden. Als wij het toen moeilijk kregen in een wedstrijd konden wij onszelf niet uit de penarie spelen. Nu vinden wij als ploeg wél de mentale sterkte om ook in de cruciale fasen te remonteren en vanuit een geslagen positie toch nog de set of wedstrijd in ons voordeel te beslechten. Vooral dat maakt die zege bij Maaseik zo belangrijk in deze beslissende play-offfase.”

Finaleticket

In de klassering telt Knack na drie wedstrijden een bonus van vier punten op de aartstrivaal. Als Knack straks in drie of vier sets Maaseik terugwijst is de titelfinale een feit want met nog twee wedstrijden te spelen telt Roeselare dan een bonus van zeven punten en is het niet meer bereikbaar voor de Limburgers. Afhankelijk van wat Menen in Aalst deed gaat het tweede ticket dan naar Maaseik of Menen. Het kan dan ook best dat Knack op de laatste speeldag bij Menen zelf zijn finaleconcurrent kan kiezen.

Die ‘alsen’ zijn evenwel niet besteed aan Deroey. “Na die marathonpartij van zaterdag kregen wij zondag rust en maandag werd er twee keer, zij het minder intensief dan gewoonlijk, getraind. Vanaf dinsdag werd er weer specifiek naar de terugwedstrijd toegewerkt. Uit die moeizame winst hebben wij immers weer een en ander geleerd. Wij proberen vrijdag al tegen Maaseik die finale vast te leggen. Wij deden op dat vlak uiteraard een uitstekende zaak met die late remonte en wedstrijdwinst in Maaseik. Eens wij ons de zekerheid van die finale toe-eigenen kunnen wij de meervoudige finale in alle rust voorbereiden”, blikt Deroey met heel de ploeg mentaal gesterkt vooruit.