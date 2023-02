Leonis Dedeyne pakt met Menen drie punten tegen Achel: “Allicht eindigen we op de vierde plek”

Decospan Menen leek vorige week af te stevenen op een simpele zege tegen hekkensluiter Achel, maar morste in de staart van de match nog bijna met punten. Leonis Dedeyne kreeg nog eens zijn kans in het middencompartiment en hij greep die met beide handen. “Ik ben blij dat ik me kon tonen.”

Leonis Dedeyne blikt kort terug op de 3-1-zege tegen Achel. “Onze eerste set was nagenoeg perfect”, vond hij. “We misten geen enkele opslag en maakten tout court eigenlijk geen fouten, wat maakt dat we makkelijk de set konden binnenhalen. In het tweede spelletje konden we die lijn gedeeltelijk doortrekken, maar vanaf de derde beurt liep het stroever.”

“Door onze mindere concentratie hebben we Achel weer in het spel laten komen. Bij de Limburgers speelde Staples een dikke match met 22 punten. We vonden moeilijk een antwoord op zijn aanvallen. In set vier was het spannend, maar we konden gelukkig de drie punten thuishouden.”

Emoties lopen op

Bij Achel was er veel commotie omdat ze zich in het slot van de partij bekocht voelden door de arbitrage. “Ja, dat kan zijn, maar vergeet niet dat wij eerder die match ook al een duidelijk punt niet toegekend kregen. Ik snap hun frustraties, maar ik vond het er toch wel een beetje over. De emoties namen duidelijk de bovenhand. Ik ben vooral blij dat ik me nog eens kon tonen in een officiële match en dat ik het goed deed. Nog belangrijker zijn de drie punten die we op zak konden steken. Daardoor eindigen we de reguliere competitie allicht op de vierde plek. En als alles meezit dan kan het zelfs nog een derde plaats worden.”

Of Dedeyne zaterdag in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Borgworm weer speelt, kan hij nog niet zeggen. “Ik hoop in alle geval dat ik de lijn kan doortrekken als ik weer tussen de lijnen sta. Ik had eigenlijk gehoopt om iets meer aan spelen toe te komen dit seizoen. Ik wil het in elke gelegenheid die ik krijg zo goed mogelijk doen.”

Bekerfinale

Hoewel er zaterdag nog gespeeld wordt tegen Borgworm, wordt er alleen nog gesproken over de bekerfinale in het Sportpaleis op 26 februari. “Zalig hoe het allemaal leeft”, aldus Dedeyne.

“Er zijn al meer dan 1000 tickets verkocht aan Menenfans, er is een liedje opgenomen naar aanleiding van de finale én we blikten afgelopen week nog een promofilmpje in. Ik kijk er enorm naar uit. We gaan optimaal trachten te genieten en als het kan, zullen we Roeselare ook proberen te kloppen”, besluit Dedeyne, die in een ver verleden met Knack al twee bekerfinales meemaakte en er eentje won.

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur: Decospan Menen – Borgworm