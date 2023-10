Lennert Van Elsen debuteert bij Knack Volley: “Mij bewijzen in topvolleybal én tegelijk mijn studies afwerken”

De Roeselaarse nieuw aangetrokken middenman Lennert Van Elsen (22) moest meteen al vol aan de bak bij Knack Volley. Zowel in de gewonnen League Cup als de verloren competitiestart tegen Menen speelde hij door de blessure van Pieter Coolman.

De centrumspeler maakte een blitzcarrière in het volleybal. In het tussenseizoen maakte hij een transfer van Haasrode Leuven die eigenlijk al een jaar eerder vastgelegd werd. Hij start zijn debuutseizoen heel ambitieus met een dubbele doelstelling: zich bewijzen in het topvolleybal én zijn bachelor elektro-mechanica afronden in Gent. De 2,03 meter grote middenspeler, afkomstig uit het Mechelse landbouwdorp Leest, begon te volleyballen bij Mavoc Mechelen. Hij haalde rap de Antwerpse jeugdselecties, wat hem deed verhuizen naar Mendo Booischot. “Een club die geroemd wordt om zijn sterke jeugdwerking”, zegt Van Elsen. “Met onze ploeg haalden wij een zevental nationale onderscheidingen bij de jeugd en ik groeide door van de ene naar de andere seniorsploeg tot in Liga B.”

Red Dragons

Hij debuteerde als 18-jarige in de Liga A bij Caruur Gent en trok dan voor twee seizoenen naar Haasrode Leuven, waar hij Hendrik Tuerlinckx als ploegmaat had. Hij liet zich evenwel ook al bij de nationale jeugdploegen opmerken, tot zelfs bij de Red Dragons toe. In de zomer van twee jaar geleden debuteerde hij bij die Red Dragons en werd hij een van de revelaties op het EK in Polen. Hij ging er de concurrentie aan met die andere centrumspelers Wout D’Heer en Elias Thys. Uiteraard dat hij ook de belangstelling wekte van Knack Volley, dat hem graag al vorig seizoen inlijfde, maar moest wachten tot zijn tweejarig contract bij Leuven afliep.

Blessure

Die beloftevolle toekomstperspectieven kregen in april van dit jaar evenwel een knauw. In de wedstrijd tegen Menen viel Van Elsen met een zware enkelblessure uit. Seizoen voortijdig afgesloten, maar ook geen Red Dragons meer. Van Elsen kreeg het mentaal zwaar. “De eerste weken na die blessure ben je nog hoopvol. Maar al rap bleek dat het een lange revalidatie zou worden. Het eerste deel van de revalidatie werkte ik af bij de fysische staf van de Red Dragons. Roeselare wilde mij dan zo snel mogelijk bij de club hebben om mij klaar te stomen na een geslaagd operatief ingrijpen. Streefdoel was midden oktober speelklaar te zijn. Dat lukte dus net, al miste ik een deel van de ploegvoorbereiding.”

Eerste maanden

En hoe vielen die eerste maanden mee? “Er ging een nieuwe, heel professionele wereld voor mij open. Ik keek al op naar Knack Roeselare wanneer ik als ballenraper de bekerfinales meemaakte tussen Maaseik en Roeselare in de Antwerpse Lotto Arena. Nu maak ik zelf deel uit van dat collectief.”

Door de blessure van Coolman moest Van Elsen die eerste twee officiële wedstrijden aantreden. Hij scoorde daarbij twee keer 10 punten. In de League Cup scoorde hij aanvallend vier op vijf, maar liet vooral 6 counterende blocks optekenen. Wat Van Elsen tot nu toe vooral opviel, was de intensiteit van de trainingen. “Met als basis daarbij vooral ook het feit dat elke speler elkaar motiveert om tot het uiterste te gaan. Loopt er al eens iets minder goed, dan krijg je van iedereen tips om volgende keer beter te doen. Op die manier tillen de spelers elkaar naar een hoger niveau. De focus blijft steeds gericht op beter doen dan net voordien. Het kan dan ook niet anders dan dat ik bij Roeselare beter wordt.”

Grenzen verleggen

Dat is overigens ook het kenmerkende DNA van Knack Volley, jonge spelers beter maken. Van Elsen stelt voor dit seizoen een ambitieus dubbel doel. “Ik wil op sportief vlak bewijzen dat ik een plaats heb in het topvolleybal. Ik onderschreef een tweejarig contract en wil daarin vooral de eigen grenzen verleggen, weten waartoe ik uiteindelijk in staat ben. Maar door die blessure besefte ik ook dat er nog iets moet zijn als vangnet om blessurepech op te vangen. Ik combineer mijn sportcarrière momenteel met de bachelor elektro-mechanica. Want naast het sportieve is dat een ander interessegebied van mij. En al ligt dé focus primair op mijn sportieve mogelijkheden, ik wil ook dit luik van mijn opleiding afmaken.”