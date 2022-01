Knack zet Waremme gemakkelijk in drie sets opzij

Leider Knack passeerde het voorlaatste geklasseerde Waremme probleemloos. Roeselare beslechtte met twee keer 25-19 en 25-15 deze confrontatie in drie sets.

Bij Roeselare maakte spelverdeler D’Hulst zijn rentree na de corona-inactiviteit, Van Schie mocht zijn reconversie van receptie/hoek naar opposiet ook in wedstrijdverband uittesten en verving Ahyi. Verhanneman en Desmet speelden op de hoeken, Coolman en Fasteland vormden het modale middentrio met Deroey in liberotrui.

De inleidende set konden de bezoekers een tweepuntenbonus van 1-3 tot 5-7 op het bord houden omdat de Braziliaan Felicissimo secuur afwerkte. Maar Van Schie van achter de driemeterlijn, een blok van Verhanneman op Abinet en Coolman deden de score naar 9-7 omslaan.

Tot 14-14 liep de score puntengewijs op. Maar dan zorgde Verhanneman met weer een blok en drie scorende aanvallen plus D’Hulst met een ace voor een vijfpuntenbonus naar 20-15. Knack loste zijn greep niet meer. Desmet zorgde met twee punten op rij, waarvan het tweede maar via de videochallenge op het bord kwam, voor de setbal. Die werd in eerste instanie door de ingekomen Depovere in het net geserveerd maar aan de overkant deed de Fin Kaunisto hetzelfde en 25-19.

Servicedruk

De eerste herneming serveerde Desmet met twee opslagpunten van 3-2 naar 5-2 en Verhanneman blokte op Abinet een bonus van drie punten op het bord. Knack domineerde in alle spelonderdelen, Waremme kon geholpen door foutjes bij Roeselare een 11-7 nog naar 11-10 dichten, maar daarmee was het beste gezien van de bezoekers die van dan af de wedstrijd moesten ondergaan.

Knack trok de servicedruk op en bij 17-15 moesten de bezoekers de rol lossen. D’Hulst zette gevarieerd zijn aanvallers aan het werk en de verhoogde opslagdruk leverde vijf punten op waarvan vier van Desmet. Een servicemisser van Abinet bracht de setbal op het bord bij 24-18, Desmet serveerde eerst nog fout maar Fasteland kon de 25-19 vastprikken.

Desmet, Van Schie en Verhanneman waren niet meer af te stoppen in set drie en van 9-7 sloeg Knack zich moeiteloos naar 15-7. D’Hulst rondde een aangename rally zelfs aanvallend af naar 19-12. Wedstrijd gespeeld en na amper ruim een uur wedstrijd mokerde Van Schie de 23-15 op het bord, Verhanneman zorgde met een ace voor het wedstrijdpunt en Coolman blokte in duo met Van Schie de wedstrijd rond naar 25-15.

Woensdag 2 februari ontvangt Knack om 20.30 de buren van Menen in de Tomabelhal.