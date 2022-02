Knack wint inhaalwedstrijd moeizaam met 3-1 van Menen

In een inhaalderby die maar vanaf eind derde beurt echt kon boeien, haalde Knack enig soelaas voor de bekereliminatie door Menen te verslaan. Roeselare kwam via 25-16 en 25-19 gemakkeijk 2-0 voor, Menen wroette zich naar de 33-35 aansluitingsset en miste met 27-25 maar nipt de belle.

Coach Vanmedegael pakte de derby in zijn typeopstelling aan met wel weer stagiair-hoofdaanvaller Van Schie in de ploeg. Ook Menen-coach Depestele begon met zijn typeploeg. In tegenstelling met de bekerwedstrijd opende Knack nu wel overtuigend de derby. Het stond snel 10-3 want zowel van Schie vanop de servicelijn en aanvallend (3 op 3) als ook Verhanneman rendeerden. Menen kon niet optornen tegen dat Roeselaarse geweld en bleef de set door op die grote achterstand. Roeselare haalde met 25-16 dominerend setwinst.

De eerste herneming herstelden de bezoekers enigszins het evenwicht en kwamen zelfs 8-10 voor. Maar dan zorgden van Schie en Desmet, met een drie op een rij, voor de ommekeer naar 12-10. Knack nam weer over, van Schie haalde die tweede set aanvallend een 6 op 6 en zou met 26 punten topscorer worden, en bij 19-14 kon de ingekomen Tammearu de bonus naar 20-15 serveren. Fasteland sloeg bij 23-19 de setbal voor de verdubbeling op het bord en mocht die van spelverdeler D’Hulst ook naar 25-19 doorslaan.

Extra motivatie

De derde beurt kwam Depovere bij Knack D’Hulst aflossen aan de spelverdeling – doseren na de coronaopstoot wellicht – en Menen leek bij 11-7 een geslagen ploeg. Tot Plaskie tegenscoorde, Desmet twee aanvallen buiten sloeg en de Roeselaarse stoppers zich evenveel keer miskeken op de service van Lankinnen en het stond meteen 11-12. Dat was dan de inleiding van een agressiever serverend Menen waar Kindt zich ook aanvallend steeds meer manifesteerde. Knack kon een 19-19 via Verhanneman, een blokkende Fasteland en de scheidsrechter die een toetsfout floot voor Menen naar 22-19 doorslaan. Maar blijkbaar kreeg Menen door die scheidsrechterlijke beslissing extra motivatie. Het leidde alvast een heel boeiend setslot in waarbij Knack een zevental setballen niet kon benutten. Bij 26-25 zag Knack een door de scheidsrechter out gegeven aanval van Kindt via de videochallenge geraakt gegeven en uiteindelijk zag Menen via de vierde setbal met 33-35 de aansluitingsset op het scorebord flikkeren. Met dank aan Kindt die niet af te stoppen was in dat enerverend setslot.

Spannende vierde set

Menen geloofde duidelijk weer in zijn kansen de vierde beurt, Knack kon de foutenlast maar moeizaam inperken en het ging punt voor punt naar het setslot. Knack kreeg een eerste wedstrijdbal door een servicemisser van Sinnesael, Desmet volgde dat voorbeeld en 24-24, Anderson tekende de setbal voor de belle op het bord maar Verhanneman sloeg de bordjes gelijk. Hij mokerde daarop ook de tweede wedstrijdbal op het bord en sloeg Kindt de bal out naar 27-25.

Zaterdag 5 februari staat om 20.30 uur een Decospan Menen – Knack Roeselare op het programma.