Knack wint derby tegen moedig Menen

Roeselare heeft de gevaarlijke trip naar Menen tot een goed einde gebracht. Het werd 0-3 in de Vauban (23-25, 18-25 en 19-25). Decospan blijft met 0 op 9 achter maar trekt zich wel op aan het knappe volleybal dat het bij momenten liet zien na twee belabberde prestaties.

De laatste officiële Menen-Knack dateert van begin mei en toen in het kader van de unieke titelfinales. Toen werd het voor Menen één groot feest. Het was de kers op de taart van een wonderbaarlijk seizoen. Ook al gingen de jongens van coach Frank Depestele drie keer kansloos onderuit. Nog geen half jaar later minder hoerakreten vanuit de grensclub want na een ongeziene 0-3-thuisnederlaag tegen promovendus Guibertin is de sfeer nogal gekeerd. Aleen een knappe prestatie -los van het resultaat- zou de troepen van Depestele weer wat kunnen oppeppen. Kapitein Sinnesael traint weer na zijn gescheurde pees in de schouder, maar hij startte wel nog op de bank. Lou Kindt begon verrassend in het middencompartiment ten nadele van Leonis Dedeyne, Basil Dermaux mocht zijn eerste basisplaats vieren. Net als Yentl Bille als libero.

Bij Roeselare lieten Plaskie -ex-Menen- en de Braziliaan Maicon Leite de opwarming licht geblesseerd aan zich voorbijgaan. Vanmedegael deed een beroep op dezelfde basisspelers die vorige week Leuven in de pan hakten maar zij moest dit keer wel harken om de tegenstander van zich af te schudden. Menen tapte uit een heel ander vaatje dan de voorbije weken en dat leverde gevechtsvolleybal op met een paar beklijvende rally’s. Het publiek genoot na het debacle van een week eerder en Decospan kwam bij 16-15 voor het eerst op voorsprong na een blok van Van Hoyweghen op Verhanneman. Dermaux loodste Menen zelfs naar 19-15, Coolman reageerde met een knappe opslagreeks: 19-20. Kindt dacht een bal van de grond gered te hebben, maar de ref zag het anders en toonde Kindt prompt een gele kaart voor protest. Wel heel streng voor de nochtans immer rustige Kindt. Roeselare zou probleemloos kunnen uitspelen.

Decospan toonde ook in de tweede beurt mooie staaltjes volley. Van Hoyweghen acete naar 13-11 maar de thuisploeg kreeg maar geen vat op Kuka. De Argentijn sloeg zeldzaam in het blok: bij 16-16 was dat wel het geval maar dan nam Tammearu de touwtjes serverend in handen. Menen verloor punt na punt en zou zelfs nog overdreven zwaar de boot ingaan.

Knack dicteerde in de beginfase van set drie de wet maar liep ook tegen een belachelijke gele kaart aan: 5-9. Menen- met Sinnesael tussen de lijnen en Kindt weer als opposite- kreunde en kon nog moeilijk een vuist maken. Logische zege voor Knack tegen de strijdende buren.

Zaterdag is het D-day voor Menen in de Beker want dan ontvangt het weer Guibertin. Het is erop of eronder voor Depestele en zijn gevolg. Bij een nederlaag is het seizoen dan al naar de vaantjes. Maar daar willen ze bij Decospan geen rekening mee houden. Roeselare staat voor een verre trip naar het Limburgse Achel. Ook voor de jongens van Vanmedegael is alleen winst goed genoeg.