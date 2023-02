Knack Volley wint 0-3 in Maaseik en is regulier kampioen

Knack Roeselare won voor de competitie overtuigend in drie sets bij Maaseik met setstanden 22-25, 17-25 en 19-25. Daarmee is Roeselare met nog één wedstrijd te spelen ook mathematisch zeker van de ttel van regulier kampioen én de startbonus van 5 punten in de play-offs.

Beide coaches roteerden voor deze competitiewedstrijd, geprangd tussen twee kwartfinales van de CEV-cup. Maaseik-coach Bertini had daarvoor meer ruimte en roteerde op vier posities. Hij zette spelverdeler Aloisi in voor Vanker, Thys verving Fornes in het centrum, receptie/hoek Hetmann stond op de stek van Protopsaltis en opposite Cox verving Reggers. Knack-oach Vanmedegael beperkte zich tot twee positiewissels en Depovere mocht opdraven voor spelverdeler D’Hulst, Ahyi alterneerde succesvol opposite Koukartsev. Al vermoeden wij dat Vanmedegael via deze competitiewedstrijd zijn manschappen weer op het scherpst wou krijgen voor de terugmatch in de CEV-cup.

Geruststellende bonus

In een tot 12-23 gelijkopgaande eerste deelbeurt kreeg Knack een vierpuntenbonus bij 15-19 bijeen. Dat was de verdienste vooral van zowel Coolman als Tammearu plus Limburgse onzuiverheden in de aanval (Cox) en serverend (Bartos en Thys). Verhanneman en Ahyi tekenden aanvallend voor een 18-23 en dat was er teveel aan voor Maaseik. Fasteland die weer spelritme kon opdoen na zijn revalidatie scoorde de setbal die Ahyi naar 22-25 setwinst doortrok.

De eerste herneming hadden de bezoekers al bij 5-10 een voorsprong van vijf punten op het bord. Die werd zelfs naar een voorsprong van zes punten uitgediept want Depovere bereikte succesvol al zijn aanvallers waar de thuisafwerkers tot vier keer toe blokkend gecounterd werden die tweede beurt. Tekenend voor de Limburgse onmacht was het setslot waarin Cox de door Tammearu bijeengeserveerde setbal bij 16-24 wel nog neutraliseerde maar daarna vanop de servicelijn in de fout ging naar de 17-25 Roeselaarse verdubbeling.

Zeven op een rij

Maaseik kon de derde beurt nog even de indruk op beters aanhouden en kwam via Thys 15-13 voor. Knack riposteerde evenwel furieus en scoorde zeven punten op rij. Profiterend van missers bij Maaseik maar vooral ook door eigen sterkte want zowl Ahyi als Tammearu en een acende Verhanneman of blokkende Fasteland beletten een plaatselijke remonte. Het was uiteindelijk Coolman die het matchpunt op het bord sloeg bij 19-23 dat door Ahyi, topscorer met 14 punten, naar de 19-25 en titel van regulier kampioen doorgeslagen werd.

Woensdag reist Knack weer naar de Steengoed Arena waar het na de 3-1 wint in de heenwedstrijd aan twee deelwinsten genoeg heeft om zich het ticket voor de halve finale va de Europese CEV-cup toe te eigenen.