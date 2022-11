Knack Volley walst in drie sets over Waremme Volley

Knack Volley nam in 62′ effectieve speeltijd en drie sets autoritair afstand van Waremme. De bezoekers kwamen maar aan respectievelijk 18, 13 en 14 tegenpunten.

Maar deze winst leert vooral dat Knack in de breedte heel uitgebalanceerd is. Knack-coach Vanmedegael profiteerde van deze wedstrijd, niettegenstaande de Waals-Brabanders twee weken geleden in Maaseik de belle afdwongen, om te roteren. Zeg maar een compleet ander basis neer te poten.

Vijfpuntenbonus

Hij begon de wedstrijd zonde het receptieduo Verhanneman-Tammearu en gaf de jongeren Plaskie-Rotty volle speelgelegenheid. In het centrum bleef Coolman wel staan maar Fasteland werd vervangen door de Braziliaan Leite en Ahyi alterneerde Koukartsev als hoofdaanvaller. D’Hulst bleef wel de eerste twee sets de spelverdeling verzorgen, in set drie nam Depovere over. En dan bleven alleen Coolman en libero Deroey over van de basisploeg.

Het belette niet dat Knack de eerste beurt meteen een vijfpuntenbonus bijeenkreeg naar 10-5. Leite scoorde twee keer en counterde blokkend Fafchamps. Diezelfde Fafchamps kon dan wel de schade beperken en samen met Vandooren in het centrum de achterstand naar twee punten herleiden tot 14-12. Tot Knack de servticedruk optrok, aanvallend omzeggens niets meer miste en de kloof uitdiepte naar 21-14 waar Leite de eerste deelwinst bij 25-18 rondsloeg.

Servicemissers

Tot 8-6 kon Waremme aanklampen de eerste herneming. Maar dan zette Coolman alleen of in duo enkele bloks en werkte zelf af wat Roeselare 15-9 voor bracht. Waremme kwam niet meer tot deftig aanvalswerk maar profiteerde wel van zes servicemissers bij Knack om aan dertien tegenpunten te komen die tweede set.

In set drie zorgde Vandooren ervoor dat de bezoekers tot 8-7 gelijke tred hielden. Tot Depovere met twee aces en drie variërend storende opslagen de kloof uitdiepte naar 15-8. Wedstrijd meteen gespeeld en in de slotfase scoorde Ahyi, die topscorer werd met 16 punten, drie keer van achter de driemeterlijn en zette van daar ook het orgelpunt met de 25-14.

Zaterdag 26 november krijgt Knack rode lantaarn Achel op bezoek in de Tomabelhal.

(RBD/ Foto BVB)