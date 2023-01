Knack Volley verliest in belle bij Civitanova en ligt uit Champions League: “Drie sets lang heel sterk Knack”

Knack Volley moest op de slotdag van de poulefase van de European Champions League winnen bij reeksleider Lube Civitanova om alsnog op de tweede plaats te eindigen en verder te gaan in het koninginnenstuk van het Europese volleybal. Het verloor evenwel met 3-2 en gaat als derde door naar de CEV Cup, waarin het in de dubbele kwartfinale uitkomt tegen … Maaseik.

“We vertrokken naar Italië in volle overtuiging dat we voor een stunt zouden kunnen zorgen. Drie sets lang haalden wij er ook een heel sterk niveau en kwamen zelfs 1-2 in sets voor. Maar vanaf de vierde set vervielen we in een te grote foutenlast en konden we niet meer optornen tegen de Italiaanse aanvalskracht”, vat assistent-coach Bram Van den hove de wedstrijd samen.

Drie sets lang zagen wij woensdagavond een opperbest Knack Volley en dat resulteerde in volleybal van het hoogste niveau. In alle spelonderdelen waren beide opponenten elkaars gelijke en dat resulteerde in drie bijzonder prangende deelbeurten. De eerste set kon de thuisploeg bij 8-8 een driepuntenverschil bijeenslaan en dat kreeg Knack net niet meer gedicht. De eerste herneming liep de score gelijk op tot 12-12 vooraleer Civitanova een driepuntenkloof bijeen kreeg. “Maar die stelden wij bij 16-16 weer gelijk. In het setslot konden wij zelfs een 24-21 alsnog remonteren om zelf te besluiten naar 26-28. Dat was volledig onze verdienste.”

De meest prangende fase was die waarbij Knack na het gelijkstellen van die 24-21 via een servicemisser van Herrera, een blok van Coolman (die in totaal voor zes blokpunten tekende) en een driemeteraanval van Koukartsev Knack op 24-25 setbal kwam. Het was weer Coolman die Nikolov blokkend counterde nadat in diezelfde rally eerst Zaytsev tot twee keer toe uitverdedigd werd. Spektakelvolleybal was het.

In kwartfinale van CEV Cup wacht nu … Maaseik

Dominerend Knack

De derde beurt nam Knack het initiatief zelfs over, kwam 2-5 voor en diepte uit naar 14-19 en 19-24. Het werd uiteindelijk toch nog spannend, omdat de Italiaanse coach er Fernandez inbracht en die de Roeselaarse receptie zwaar onder druk zette. Tot hij zijn vijfde service buiten sloeg en de 23-25 verdubbeling er was. “Om een meer aanvalskrachtige ploeg te kunnen kloppen, moeten wij het hebben van ons risicovol rap volleybal. En dat lukte dus drie sets aardig. In die derde set wisselde coach Vanmedegael met succes de twee centrumspelers Coolman en Leite om tactische redenen van plaats. Je voelde overigens de druk groeien bij de thuisploeg toen die in die derde set op achterstand kwam. Het was van bij de beginopstelling overigens duidelijk dat wij geen geschenken moesten verwachten en zij, niettegenstaande zij al zeker waren van de leidersplaats, voor de volle pot gingen.”

Vanaf de vierde set nam Civitanova het initiatief over, de acht opslagmissers van Knack waren de illustrerende exponent van de groeiende foutenlast, en Knack kon het tij niet meer keren in de belle. De aanvalskracht in meer van Civitanova bepaalde uiteindelijk de bellewinst voor de Italianen.

Kwartfinale CEV

En deze 3-2-overwinning van Civitanova verwijst Knack Volley naar de CEV Cup. Doordat Tours vlot de maat nam van Benfica staan zowel Tours als Knack met drie overwinningen, maar Tours haalde daarbij tien punten en Knack via drie vijfsetters maar acht punten. “We waren liever doorgegaan bij de elite van het Europese volleybal. Maar nu gaat alle aandacht naar de tweede grootste Europese competitie. Als tweede beste derde komen wij in de kwartfinale uit tegen Maaseik in een heen- en terugwedstrijd. Nadat zij de heenmatch tegen Budejovice met 3-1 wonnen, verloren zij de terugwedstrijd in Tsjechië met 3-0. Er moest dus een Golden Set gespeeld worden en die werd gewonnen met 9-15 door Maaseik. In die CEV Cup willen wij minstens halve finale halen en die brengt ons dan waarschijnlijk een andere Italiaanse topper, Piacenza.”

Knack speelt op 7 of 8 februari eerst thuis, een week later in Maaseik. Het weekend ertussen staat voor de Belgische competitie een Maaseik-Knack op het programma. Of drie op een rij…