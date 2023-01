Knack Volley staat set toe aan Caruur Gent

Roeselare liet zijn dertiende zege op rij noteren maar moest wel een set toestaan aan Gent. Knack opende vlot met 25-17, moest de gelijkmakende 22-25 toestaan om met 25-17 en 25-22 volle wedstrijdwinst te halen.

Knack-coach Vanmedegael posteerde Ahyi als opposite in de basis voor Koukartsev waar Gent-coach Van Huffel Brems aan de spelverdeling zette met Fischer als hoofdaanvaller. De eerste set maakte Knack bij 10-10 de kloof naar 13-10 doordat Tammearu de servicedruk opdreef en Knack blokkend kon counteren. Bij Gent bleef de afwerking maar matig en alleen Doumbia scoorde en kon ook serverend Knack bij momenten in verlegenheid brengen. Roeselare diepte de bonus uit naar 21-13 mee door missers bij de bezoekers. Ahyi die aanvankelijk aanvallend in gebreke bleef kon dan wel de setbal op het bord slaan bij 24-16 en die ook verzilveren naar de 25-16 deelwinst.

In set twee ging het gelijk op naar 18-18 met bij Gent vooral Fischer die nu niets meer miste op negen sollicitaties en weer Doumbia die ook serverend averij aanrichtte. Beiden tekenden ook voor de 20-22 waarop Vanmedegael Koukartsev inbracht maar het was Doumbia die de bezoekende 22-25 rondsloeg.

Koukartsev bleef de derde beurt staan bij Knack dat met meer drive die deelbeurt aanpakte en 8-5 voor kwam. Tot een oeverloze discussie over een Gentse videochallenge alle tempo uit de wedstrijd haalde en alleen maar geel opleverde voor Knack. Precies die wedstrjdfase bracht eigenlijk weer de motivatie bij een gefrusteerd Roeselare dat via het centrum maar ook Tammearu en Koukartsev een 18-13 voor kwam die uiteindelijk naar de 25-17 verdubbeling leidde. Ook al omdat bij Gent Fischer wegdeemsterde.

De vierde set wisselde coach Van Huffel spelverdeler Brems voor Degruyter, Ver Eecke voor Doumbia, De Vries voor Fischer en Kjaer voor Vandecaveye. Dat leverde een weer tot 14-13 gelijk oplopend scoreverloop op met bij Gent zowel Kjaer als De Vries als secuurste afwerkers. Via Coolman en Tammearu kwam Knack 20-16 voor en die bonus liet Knack niet meer teloorgaan want Tammearu mokerde de 25-22 en 3-1 op het bord.

Woensdag ontvangt Knack de buren van Menen, het volgend weekend is Knack vrij zodat de trilogie met Maaseik, CEV-cup twee keer en tussenin de reguliere competitie, kan voorbereid worden.