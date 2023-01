Knack Volley staat deelverlies toe bij Haasrode/Leuven

In een drie sets lang boeiende partij ging autoritair leider Knack Roeselare in vier sets winnen bij het als derde geklasseerde Volley Haasrode/Leuven. Het was nog maar de vierde deelbeurt die Knack moest toestaan deze reguliere competitie die halfweg is. De setstanden waren 20-25, 28-30, 27-25 en 15-25.

Coach Eyckmans zag deze week de net gerevalideerde Simon Peeters geblesseerd uitvallen, Knack-coach Vanmedegael pakte uit met zijn type-opstelling. De eerste beurt opende de thuisploeg meteen naar 3-0 maar dat feest bleef niet duren en vanaf 4-4 ging de score gelijk op tot 10-10. Dan sloeg Knack via vier blocks, liet er acht optekenen die eerste set, een outaanval van Tuerlinckx en scorende smash van Verhanneman naar 10-16. Daarmee was de eerste beurt meteen beslecht want Haasrode kwam niet dichter meer dan op drie punten. Het leverde Knack een vlotte openingswinst met 20-25 op.

Dat was evenwel alleen maar de intro voor twee boeiende deelbeurten met bij momenten hoogstaand spektakelrijk volleybal. De eerste herneming verliep helemaal gelijk op met wisselend maximaal twee punten verschil. Vanaf 15-15 werd het overigens een wedstrijd Tuerlinckx – Knack want de Leuvense hardplopper en Knack-icoon was niet meer af te stoppen en scoorde vijf punten op rij tegen zijn oud ploegmaats. Tuerlinckx kreeg ook de eerse setbal op het bord voor Haasrode Leuven en dat resulteerde dan in een wellesnietes-spelletje waarbij de thuisploeg drie setballen geneutraliseerd zag en Knack zijn vierde setbal naar 28-30 setwinst verzilverde.

Zelfde scenario zowat de derde beurt al haalde de overlast aan servicemissers, zeven bij Haasrode, vijf aan Roeselaarse kant, het niveau wat naar beneden. Al compenseerden enkele lange balwisselingen dan wel dat mankement. Knack kreeg na een 23-22 wel de eerste setbal op het bord via Koukartsev die Tuerlinckx blokkend counterde maar Tuerlinckx sloeg de bordjes weer in evenwicht, zorgde ook voor de tweede setbal bij 26-25 en counterde Koukartsev blokkend naar de 27-25 setwinst.

Beide voorgaande deelbeurten hadden blijkbaar teveel energie gevergd van de thuisploeg die in set vier rap 3-7 en 8-14 achter kwam. Knack speelde weer geconcentreerd en Tammearu die de vorige set niet meer scoorde, leefde weer op. Bij 12-22 was de wedstrijd gespeeld. Het was Fasteland die het wedstrijdpunt scoorde naar 15-25.

Woensdag speelt Knack in Tours VB de voorlaatste wedstrijd van de poulefase in de Champions League.