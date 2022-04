Knack Volley speelt uitwedstrijden in de … Tomabelhal: “Samenwerking verloopt heel constructief”

Schrijft Decospan Menen volleybalgeschiedenis met een eerste titelfinale, dan beleven ook de Knack-supporters een noviteit. Voor de eerste keer zullen zij in de eigen vertrouwde Tomabelhal een ‘uitwedstrijd’ meemaken. Doordat de zaal Vauban van Menen niet voldoet aan de eisen moet de grensploeg uitwijken naar de thuishaven van Knack.

Vrijdag 29 april opent Knack de 27ste meervoudge titelfinale met een thuiswedstrijd tegen VT Decospan Menen. Woensdag 4 mei is Menen in de tweede finalepartij, eventueel ook een week later als de finale niet in drie wedstrijden beslecht wordt, de thuisploeg in de Tomabelhal. Omdat de zaal Vauban niet voldoet aan de noodzakelijke infrastructurele eisen moest Menen dus uitwijken en kwam het in Roeselare terecht. Organisatorisch zijn beide opponenten dan ook tot een samenwerking gedwongen.

“Daarom ook zaten wij met de logistieke cel begin deze week bijeen met de verantwoordelijken van Menen om de wedstrijdorganisatie samen aan te pakken”, zegt Support Officer Gerdy Geleyn. “Wat de ticketverkoop betreft van die uitwedstrijden moeten onze supporters uiteraard reserveren via de website van Decospan Menen. Daarvoor wordt ons systeem van de ticketverkoop geïmplementeerd. Ook de kassaverkoop de avond zelf wordt door medewerkers van Menen georganiseerd. Het is wel zo dat onze abonnees niet op hun vertrouwde zitje plaats kunnen nemen.”

Abonnees kunnen in de ‘uitmatch’ dus niet op hun vertrouwde plek zitten

“Er werden ook afspraken gemaakt op sportief vlak over het gebruik van de Tomabelhal door Decospan. In aanloop van de wedstrijd van woensdag 4 mei krijgt Menen drie trainingsmomenten van twee uur toegekend. Eén ervan deze week al plus volgende week zowel op maandag als op dinsdag.”

Microman

Voor de wedstrijdorganisatie zelf worden dan wel weer de Knack-medewerkers mee ingeschakeld. “Dat betreft dan vooral de inrichting van de Tomabelhal. Onze medewerkers stellen zoals gewoonlijk de ledboarding op, maar bij de uitwedstrijden moeten de sponsors van Decospan oplichten. Ook het afplakken van de overbodige lijnen op het speelveld en het plakken van de vloerstickers zal door onze medewerkers uitgevoerd worden mét hulp van de Menenaars.”

“Tijdens de wedstrijd zelf kan de microman van Menen zijn ding doen op de stek van Bart. In de finalewedstrijden is een video-challenge verplicht. Wij installeren ons systeem, Menen beschikt daar niet over, en de bediening ervan gebeurt door onze vaste mannen. De interpretatie van de beelden gebeurt overigens toch door een neutrale videoref.”

Daarnaast is er nog het vipgebeuren. “Voor die organisatie tekent Menen zelf. Al zijn wij dan betrokken partij in de uitbating van de vipruimte, het foyer en de cafetaria. Ook daarover werden de noodzakelijke afspraken gemaakt. Uiteindelijk verliep die samenwerking heel constructief”, rondt Gerdy Geleyn af.