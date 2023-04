Knack Volley Roeselare verplettert Caruur Gent in drie sets

Knack Volley Roeselare won in amper 60′ en in drie sets van Caruur Gent, dat maar aan respectievelijk 11, 13 en 18 tegenpunten kwam. Roeselare liet de Gentenaars ook geen moment in de wedstrijd komen.

We zagen nochtans geen Koukartsev noch Rotty bij de bezoekers. Die werden vervangen door respectievelijk Ahyi en Tammearu. In set drie kwam Plaskie nog even in voor Verhanneman. Gent stond op zijn sterkst met Fischer in het team die al gelinkt wordt aan Knack Roeselare.

De thuisploeg scoorde wel de eerste drie punten (3-0), maar Knack riposteerde via Ahyi en langs Verhanneman. Een blok van D’Hulst leidde via 4-4 naar 5-8. En dan bepaalde de Roeselaarse aanvallende meerwaarde de set met niets anders dan succesvolle combinaties waarin D’Hulst zowat al zijn aanvallers betrok en het Gentse verweer oprolde. Van 8-15 tot 8-23 niets anders dan scorende aanvallen.

En Gent? Het stond erbij en keek ernaar, de thuisploeg moest de eerste set helemaal ondergaan, lukte geen enkele aanvallende combinatie en kwam nooit onder de servicedruk uit. Het was Coolman die het setpunt scoorde dat door Verhanneman op het bord geprikt werd.

Zelfde scenario eigenlijk de tweede beurt waarin Gent nog altijd geen poot in de wedstrijd kreeg en Tammearu zowel serverend als in de afwerking foutloos acteerde en acht punten scoorde. Verhanneman opende naar 0-5 en de Roeselaars pletwals bleef maar verder denderen via onder meer 1-6 en 9-19 naar 12-22 en uiteindelijke afronding naar 13-25. Gent kwam niet eens aan aanvallende intenties toe en moest ook de tweede set helemaal ondergaan.

De derde beurt konden de Gentenaars dan wel een en ander laten zien en aanklampen tot 8-10. Maar dan was de pret er voor de Gentse supporters al helemaal af. Ahyi en Tammearu konden niet meer afgestopt worden, niet van op de servicelijn en aan het net of van achter de driemeterlijn waar Knack er bovenop ook nog zuiver recupereerde en scoorde op de counter. Van 8-10 ging het via 8-12 en 12-20 naar het setslot waarin Gent die achterstand niet meer gedicht kreeg. Het was Ahyi die de Gentenaars bij 18-24 uit hun lijden verloste.

Woensdag 19 april werkt Knack om 20.30 uur zijn inhaalwedstrijd bij Lindemans Aalst af.