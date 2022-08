Knack Volley oefent tegen Poolse toppers

Meervoudig landskampioen en bekerwinnaar Knack Volley Roeselare kreeg een vleiende uitnodiging in de bus. Eind september worden er in en tegen de Poolse toppers Jastrzebski Wiegel en Skra Belchatow twee oefenwedstrijden gespeeld.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 16 oktober begint met de eerste competitiewedstrijd bij nieuwkomer Axis Guibertin, werd op 1 augustus opgestart met een bijna complete groep.

Gevestigde waarden

Vanaf begin september worden daarin een reeks oefenwedstrijden gepland. Niet tegen Janneke en Mieke maar bij gevestigde Europese waarden zoals de Duitse toppers Düren en Berlijn om te beginnen.

Woensdag 14 september komt het Franse Tourcoing de schreve over naar de Tomabelhal. Maar de meest prestigieuze invitatie viel onlangs in de bus van het Knack Volley Office vanuit Polen. Coach Steven Vanmedegael ging maar al te graag in op die uitnodiging.

Ministage

Het levert meteen een ministage op en op donderdag 22 september vliegt het Knack-gezelschap naar Polen. Daar wordt er op zaterdag 24 september om 18 uur gespeeld tegen Jastrzebski Wiegel met nog steeds oud-Knackspeler Tervaportti, Tonuitti, Clévenot en andere kleppers.

De volgende dag bekampt Knack die ander Poolse topper Skra Belchatow van ex-Maaseikcoach Joel Banks. Beide partijen komen in het volleybalgekke Polen rechtsteeks op televisie, te volgen voor wie satelliet-tv heeft.

Los van dat hoogstaande tornooi wordt er op vrijdag 23 september al een wedstrijd gespeeld tegen Cuprum Lubin, eveneens uit Polen.