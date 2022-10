Knack Volley laat een punt bij Guibertin

Titelfavoriet Knack Roeselare opende de nieuwe volleycompetitie met een valse noot bij nieuwkomer Guibertin. Het verzuimde na vlotte eerste deelwinst (13-25) naar volle wedstrijdwinst door te gaan. De neofiet counterde met 25-18, verzekerde zich met 25-23 van één wedstrijdpunt maar moest met 17-25 de belle toestaan. Daarin ging Guibertin met 8-15 onderuit.

De voorbode van een boeiende competitie? Die andere titelfavoriet, Maaaseik, moest zaterdag in eigen huis alvast ook al een punt laten tegen de verliezende supercupfinalist Caruur Gent.

Knack-coach Vanmedegael liet de supercuptopscorer Tammearu in de huppelhoek en posteerde nieuwkomer Plaskie als tweede receptie/hoek naast Verhanneman. Maicon Leite verving in het centrum Rune Fasteland. Die inleidende set domineerde de landskampioen in alle spelonderdelen. Hoofdaanvaller Koukartsev was niet af te stoppen en scoorde zeven punten die eerste beurt. Daarin sloeg Knack een vroege 3-6 via 9-16 naar een geruststellende 13-25 openingswinst door.

Verstoord stopwerk

Te gemakkelijk? Blijkbaar wel, want vanaf de tweede beurt, en dat gedurende twee sets, kwam Knack niet meer tot dat dominerende volleybal. Guibertin voerde de servicedruk op en twee sets lang werd het stopwerk bij Knack danig verstoord.

Anderzijds waren hoofdaanvaller Hofmans en receptie/hoek Vande Velde twee sets lang omzeggens niet af te stoppen. Zij sloegen in set twee een 4-4 naar 7-4 en als Christiaans er nog twee aces bovenop serveerde stond het 11-5. Een blokkende Coolman kon tot 15-13 nog even de schijn ophouden maar Guibertin stoomde door naar de 25-18 gelijkmaker.

De derde beurt ging gelijk op naar 17-16 maar weer Hofmans zorgde in dat setslot voor de verdubbeling. Hij smashte het setpunt op het bord bij 24-22, de ingekomen Tammearu neutraliseerde die naar 24-23, maar Hofmans plaatste gedecideerd het orgelpunt naar 25-23.

Blokkend scoren

De vierde set bracht Vanmedegael zowel Tammearu als Fasteland weer in de basis. Guibertin hield tot 7-7 gelijke tred. Maar dan maakte Knack het verschil omdat het scuurder stopte, verdedigend meer recupereerde en ook blokkend scoorde. De thuisploeg liet zich op meer missers betrappen, ook vanop de servicelijn, en Knack kon gemakkelijk met 17-25 de score in evenwicht slaan.

In de belle kon Guibertin geen vuist meer maken. Verhanneman en Fasteland, die laatste zowel blokkend als in de afwerking, deden Knack op 3-8 van veld wisselen om probleemloos met 8-15 wedstrijdwinst op te tekenen.

Zaterdag krijgt Knack het bezoek van het Haasrode/Leuven van Hendrik Tuerlinckx dat Achel met 3-0 kansloos liet deze eerste speeldag.

