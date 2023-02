Knack Volley heeft de belle nodig om Menen te verslaan

In een ruim gevulde Tomabelhal had Knack Volley twee volle uren effectieve speeltijd nodig om de Meense buren in het verlies te spelen en zijn statuut van ongeslagen leider aan te houden. Het werd 3-2 met setstanden 24-26, 25-20, 25-19, 21-25 en 15-9.

Zowel Knack-coach Vanmedegael als Menen-coach Depestele gingen in hun beginopstelling voluit voor de wedstrijdwinst waarmee zij alle speculaties in functie van de bekerfinale eind deze maand resoluut opzij schoven en startten in hun basisopstelling. Met bij Knack wel nog altijd middenman Leite voor de revaliderende Fasteland waar bij Menen Roeselaarnaar Dermaux de plaats innam van hoofdaanvaller Kindt die momenteel sukkelt met een blessure. Het leverde een boeiende confrontatie op en dat belooft voor de bekerfinale.

Reeks opslagmissers

De inleidende beurt werd gekenmerkt door een gelijk oplopend scoreverloop naar 16-16. Al schoot Knack zichzelf serieus in de voet door een resem opslagmissers. Zo ging gespreid over die eerste beurt elke Knack-speler in de fout met in totaal acht Roeselaarse servicemissers. Toch kon Roeselare een driepuntenkloof slaan naar 19-16 via Leite en een blokkende Koukartsev. Daarmee leek Knack zijn beproefd concept van de jongste wedstrijden aan te houden om na de eerste sethelft even door te drukken, een meerpuntenkloof te slaan en de set naar zich toe te trekken. Niet evenwel bij Menen, dat een 20-17 via een scorende Van de Velde, een acende Dermaux en fout serverende Koukartsev alsnog gelijkstelde naar 21-21. Aanvallende missers bij Roeselare van zowel Loukartsev en Leite hielpen Menen aan een eerste setbal die wel geneutraliseerd werd. De tweede setbal werd naar 24-26 verzilverd werd door Capet die een knappe eerste set speelde.

Bordjes in evenwicht

Dat trok hij vanop de servicelijn de eerste herneming door naar 0-4 met twee servicepunten en zowel Sinnesael als Hanninen die aanvallend scoorden. Dermaux scoorde de 1-5 maar toen D’Hulst het tempo optrok en Koukartsev een scorend reeksje opzette hingen de bordjes bij 8-8 weer in evenwicht. Weer Koukartsev zorgde voor de 22-19 en als eerste een wegdeemsterende Capet en daarna Hanninen in de fout gingen leverde dat Knack de setbal naar de gelijkmaker op die Koukartsev naar 25-20 afrondde.

Knack leek gelanceerd en Tammearu serveerde de bezoekers de derde set in de problemen waarvan Roeselare via Verhanneman en Koukartsev profiteerden om op de counter 6-0 voor te komen. Het moment voor Depestele om Ocket in te brengen aan de spelverdeling voor Van Hoyweghen en Capet te vervangen door Vanneste. De intro voor een lange achtervolging was het die Menen wel weer in de set bracht en Hanninen acend naar 15-14 dichtte. Roeselare voerde de druk evenwel nog op en de aanvallende meerwaarde van Knack leverde de verdubbeling op met 25-19.

Spanning troef

De bezoekers gaven zich evenwel nog niet gewonnen en Van de Velde blokkerend en Hanninen en Dermaux in de afwerking tekenden voor een 4-7 in set vier. Knack kreeg die achterstand niet meer dicht. Integendeel, een gedreven Menen liet zelfs uit naar 11-19 met een blokkende Van de Velde waar ook Vanneste nu aanvallend drie keer scoorde. Bij 16-23 kwam Tammearu evenwel weer aan de service bij Knack en op de counter dichtte Knack nog naar 21-24 eer de belle met 21-25 vaststond.

Daarin kon Knack 7-2 voorkomen omdat het niet meer in de fout ging in de afwerking of blokkend counterde. Menen werd vanop de servicelijn, lees een storende Tammearu, in de verdrukking gespeeld en kwam niet meer aan scoren toe. Uiteindelijk kon Verhanneman bij de tweede wedstrijdbal de bellewinst naar 15-9 rondkloppen.

De intensiteit waarmee de derby afgewerkt werd belooft alvast het beste voor een boeiende bekerfinale eind deze maand.

Zaterdag is Knack Volley bye, Decospan Menen ontvangt dan Tectum Achel. Woensdag 8 februari speelt Knack in eigen Tomabelhal om 20.30 uur de heenwedstrjd van de kwartfinale in de Europese CEV-cup tegen Greenyard Maaseik.