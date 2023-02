Knack Volley en Maaseik bakkeleien om halve finale CEV Cup: “Liever buitenlandse opponent”

Knack Roeselare staat voor een Maaseik-trilogie. In acht dagen tijd kijken de eeuwige aartsrivalen elkaar drie keer in de ogen. De Europese dubbele confrontatie weegt het zwaarst, want de inzet is een ticket voor de halve finale in de CEV Cup.

Op woensdag 8 februari komen de Limburgers naar de Tomabelhal voor de heenwedstrijd in de kwartfinale van de CEV Cup. Een week later maakt Knack zijn kortste Europese verplaatsing, de zaterdag daartussen staat de competitietopper bij de eeuwige rivaal ingeschreven.

De Europese ‘inlandse’ dubbelontmoeting is evenwel geen primeur voor Roeselare. Knack Volley debuteerde Europees in het seizoen 1985-1986 tegen Kraljevo. Knack won de heenwedstrijd in De Zilten met 3-0 en kwalificeerde zich voor de volgende ronde met bellewinst in het toen nog unitaire Joegoslavië in de terugwedstrijd. De tweede ronde was Kruikenburg de Europese opponent. Knack trok na de 3-0 in de heenwedstrijd kwalificatiezeker naar het Brusselse, maar verloor er eveneens met 3-0 en Kruikenburg ging op het puntenverschil 84-79 door naar de volgende ronde.

Dubbel februaridoel

De onderlinge confrontaties met Maaseik kunnen dit seizoen eventueel tot 13 oplopen. Van het goede te veel, kapitein Verhanneman? “Wij hadden uiteraard liever een buitenlandse tegenstrever getroffen in de kwartfinale van de CEV Cup”, knikt de 34-jarige Matthijs Verhanneman. “En ik denk dat Maaseik hetzelfde prefereerde. Maar het is wat het is. Wij waren vorige week wel ontgoocheld dat wij niet konden doorstoten in de Champions League nadat wij drie sets lang Europees topniveau haalden. Ondertussen is de focus verlegd naar die kwartfinale. Als wij de halve finale halen, waarin wij de winnaar van de dubbelontmoeting Montpellier-Piacenza treffen, is onze Europese campagne ook al een succes. In de bekerfinale tegen Menen eind februari onze 15de beker winnen is dan ons tweede objectief voor de maand februari. Dan blijft nog het derde seizoensobjectief, de titel, het streefdoel.”

Campagne een succes als we halve finale halen

Opslag-receptie

Maar eerst dus die Europese dubbelontmoeting. Met voor Verhanneman weer een sleutelpositie in de Knack-receptielijn waarin libero Deroey en Tammearu mee verantwoordelijk zijn. Nazicht van de wedstrijdscouting van Ann Van Landeghem leert ons dat in de drie gespeelde wedstrijden de servicedruk verschillend lag. In de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd werden de drie receptiespelers evenveel belast, in de met 3-1 gewonnen heenwedstrijd van de halve finale van de beker werd vooral Tammearu geviseerd want Verhanneman stopte loepzuiver en kreeg maar 11 stops te verwerken. In de met 1-3 gewonnen terugwedstrijd was Deroey het servicedoel.

“Die relatie opslag-receptie zal ook nu het resultaat van de wedstrijd bepalen”, zegt Verhanneman. “Daarin zijn dan de eerste acties heel belangrijk. Zowel wat receptie als service betreft. Wij halen gemiddeld 70 procent positieve recepties. Al is de beoordeling van ons stopwerk enigszins anders wat het Europees volleybal betreft waarin de servicedruk hoger ligt. Zo serveerde een Herrera van Civitanova vorige week aan een snelheid van 129 per uur. Moeilijk om onder controle te houden. Als je de eerste stops van een wedstrijd keurig verwerkt, ben je weg voor een sterke partij en verlegt de tegenstrever het servicetarget wel eens. Idem dito als je zelf serveert. Haal je de eerste opslagen vernietigend uit, dan heb je vertrouwen en blijf je risicovol serveren. In het andere geval bouw je gaandeweg onbewust minder risico in wat het de opponent gemakkelijker maakt te counteren. Afwachten dus hoe Maaseik zich aandient en of een Cox al of niet aantreedt. In het verleden maakte hij het ons geregeld moeilijk met zijn service. Tot nu toe kreeg Reggers de voorkeur als hoofdaanvaller.”

Als Knack de heenwedstrijd met 3-0 of 3-1 wint, volstaan in de terugwedstrijd twee deelwinsten voor de halve finale. Wint Maaseik in drie of vier sets dan wordt een golden set gespeeld.

Woensdag 8 februari om 20.30 uur: Knack Volley Greenyard Maaseik.