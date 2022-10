Knack Volley Connect vormt nieuwe community

Dinsdagavond werd in RADar, de congresruimte van het AZ Delta, een nieuw initiatief van volleybalclub Knack Roeselare gelanceerd. Met Knack Volley Connect wil de volleybalclub de werking uitbreiden en ondernemers, professionals en businessmensen met elkaar in contact brengen.

In het nagelnieuwe leer- en innovatiecentrum van het AZ Delta in Rumbeke was directeur Jan Hellings de gastheer voor een driehonderdtal geïnteresseerde deelnemers aan deze lancering én voorstelling van de ploeg Knack Volley. Hij benadrukte de waarde van het partnership dat het AZ Delta al langer onderhoudt met het volleybalteam en de uitbreiding ervan via Volley Knack Connect.

Rik Vervisch, bestuurder bij Knack Volley en initiatiefnemer voor de uitwerking van Knack Volley Connect sprak liever van een ‘community’ dan van een businessclub in de echte zin van het woord. “Met dit nieuwe experience-event willen wij vooral mensen ontmoeten door nieuwe initiatieven te nemen. Wij willen dat de leden elkaar niet alleen via het volleybal elkaar ontmoeten. Wij streven er vooral naar om de networking te versterken en interessante inzichten van elkaar op te steken via heel gevarieerde initiatieven. Weg van die saaie toespraken willen wij de mensen doen bewegen, letterlijk en figuurlijk. Wij selecteerden daarvoor vier curatoren die daartoe, elk in hun eigen specialiteit en domein, events zullen organiseren.”

Domeinen

Die domeinen zijn de ‘food’ of voeding waarbij topchocolatier en mediaster Dominique Persoone de smaakpapillen zal beroeren via een event. Interieurarchitect Kurt Wallays, al langer ook een Knack-volleysupporter zal activiteiten rond life style organiseren. De van Roeselare afkomstige Katrien Van Eeckhoutte, verantwoordelijke voor het concertgebouw in Brugge laat de liefhebber van cultuur proeven en Olympisch kampioene Tia Hellebaut gaat op de sportieve toer buiten het volleybal.

Als voorproefje op deze activiteiten werd Lieselot Decroix, performance manager van het vrouwenteam bij wielerploeg Jumbo-Visma door radiostem Merlevede geïnterviewd over topsport en vrouwen en over het inclusieve beleid van Jumbo Visma.

Francis De Nolf, voorzitter van Knack Volley, vond dat dit nieuwe initiatief naadloos aansluit op de Knack-slogan ‘One Team, One Family’ en dankte de initiatiefnemers voor deze lancering. Hij is ervan overtuigd dat heel wat geïnteresseerden ook zullen aansluiten bij Knack Volley Connect.