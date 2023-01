Knack speelt Lindemans Aalst in drie sets weg

Knack Roeselare dendert onverstoorbaar door de Lotto Volley League. De ploeg liet in Aalst zijn twaalfde zege op rij noteren, de negende die in drie sets beslecht werd. Knack won de inleidende beurt met 17-25, verdubbelde via 21-25 om met 17-25 af te ronden.

Ook in Aalst etaleerde Knack, met Leite in het centrum voor de nog revaliderende Fasteland, een bijzonder hoog basisniveau dat de wedstrijd lang aangehouden werd. De Braziliaan Leite maakte de eerste set met drie counterende bloks het verschil naar 2-6 wat Tammearu aanvallend naar 5-10 uitdiepte. Aalst van meetaf aan dus in de achtervolging gedwongen maar de Ajuinen kregen die achterstand net niet dicht want strandden op 13-14 en dan op 15-16. Tammearu sloeg Knack naar 15-18 en samen met Verhanneman zorgde de Est voor de 17-25 die eerste beurt.

Illusies aan diggelen

Zelfde scenario overigens de tweede beurt waarin Coolman met een blok op Saarimaa voor de 6-12 tekende en Aalst niet meer dichter dan op drie punten kwam. De inbreng door coach Achten van spelverdeler Hoff voor de gestarte Monteiro bracht voor de thuisploeg evenmin de verhoopte kentering. Koukartsev zorgde bij 19-23 voor de eerste setbal die Sanchez eerst door het midden neutraliseerde waarna de aan de service ingekomen Bogachev met een ace Knack naar de derde setbal dwong. Die serveerde Bogachev dan in het net en 21-24.

De derde berurt waarbij diezelfde Bogachev in de ploeg bleef konden de plaatselijken 5-4 voor komen. Tot Tammearu vanop de servicelijn vernietigend uithaalde naar 7-11. Aalst kon nog dichten naar 11-12 omdat Coolman een service in het net sloeg. Vanaf dan kwam Koukartsev bij Knack aanvallend op de voorgrond en die sloeg alle Aalsterse illusies aan diggelen. Verhanneman plaatste het orgelpunt op de Knack-dominantie naar 17-25.

Woensdag speelt Knack Volley om 20 uur in Civitanova zijn laatste wecstrijd van de poulefase in de Champions League