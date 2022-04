Knack Roeselare wint eerste titelconfrontatie van Decospan Menen met 3-0

Roeselare en Menen beslechten onder elkaar in maximaal vijf onderlinge confrontaties de nationale volleybaltitel. Vrijdag nam Knack met respctievelijk 25-22, 25-20 en 25-16 overtuigend afstand in drie sets van Menen.

Beide opponenten openden in hun basisopstelling met voor Knack een blokkende Coolman en secuur afwerkende Desmet die hun team, na een gelijk opgaande 6-5, een schijnbaar geruststellende 16-9 bonus bezorgden die eerste beurt. Tot eerst Rotty en dan Andersen blokkend en Kindt counterend de bezoekers op 19-19 brachten. Ahyi en Desmet waren in het setslot niet meer af te stoppen en mokerden voor Knack de 25-22 op het bord.

De eerste herneming kon Rotty voor Menen een inleidende 7-4 naar 7-6 dichten. Kindt hield de bezoekers tot 12-11 in het Roeselaarse spoor. Tot Knack via een outaanval van Sinnesael en een scorende service bij 18-14 een vierpuntenbonus op het bord kreeg. Menen kon die niet meer dichten. Knack liet zich niet meer verontrusten en stoomde dominerend naar de 25-20 verdubbeling door.

© MP

In set drie even onrust bij Knack wanneer Desmet bij 3-2 naar de kant moest nadat hij bij een aanval slecht neerkwam en gewisseld werd door Lecat. Ook dat bracht de Roeselaarse dominantie nooit in het gedrang en Menen kon geen vuist meer maken.

Niet opgewassen tegen Roeselaars geweld

Bij 8-6 sloeg en blokte Knack gedecideerd een voorsprong van vijf punten bij elkaar en tegen dat geweld was Menen niet opgewassen. Fasteland kreeg de wedstrijdbal op het bord die Ahui in eerste instantie buiten serveerde. Die werd door een foute opslag van Menen dan toch verzilverd naar eerste finalewinst.

Woensdag staat de tweede finaleconfrontatie op het bord in de Tomabelhal met dan wel Decospan Menen als thuisploeg. Wie eerst drie wedstrijden wint is kampioen.

(RBD/ Foto’s MPM)