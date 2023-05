Knack Roeselare wint 3-0 van Maaseik en eigent zich de veertiende landstitel toe

Roeselare heeft zich vrijdag voor de veertiende keer tot landskampioen in het volleybal gekroond. De West-Vlamingen wonnen in de derde finalewedstrijd met 3-0 van eeuwige rivaal Maaseik en pakken zo hun derde kampioenschap op een rij.

Na twee overwinningen in vier sets de eerste twee finalewedstrijden beslechtte Knack Volley in eigen volgelopen Tomabelhal de derde noodzakelijk zege in drie sets met setstanden 32-30, 25-21 en 25-14. Daarmee won Knack Roeselare alles wat er dit jaar in Belgisch volleyballand te winnen was. Na de supercup won Knack ook de beker en nu dus de kampioenstitel, de veertiende in de rij. In 2013 of tien jaar geleden haalde Knack ook al de triple. Europees haalde Knack zilver in de CEV-cup.

Set 1: 32-30

Maaseik stond met de rug tegen de muur na twee inleidende nederlagen, maar wou dan toch de strijd nog niet opgeven. Dat resulteerde de eerste set in een gelijkopgaand scoreverloop naar 15-15. Al was toen al duidelijk dat een Koukartsev niet zijn gewone rendement haalde. Bartos en Reggers deden dat bij Maaseik wel en zij forceerden een 15-20 bonus. Maar dan toonde Verhanneman met twee aanvallende punten zijn klasse en Tammearu miste plots niks meer: 22-22.

Het werd een enerverend slot van de eerste set, waarin Reggers voor Maaseik drie Roeselaarse setballen neutraliseerde en een Maaseikse setbal op het bord klopte. Uiteindelijk was het Fasteland die bij 30-30, en nadat weer Reggers Maaseik in de set hield, de zevende setbal op het bord spijkerde. Die werd door Tammearu verzilverd: 32-30. Tammearu zou overigens de Roeselaarse topscorer worden met 19 punten.

Set 2: 25-21

Diezelfde efficiëntie etaleerde de Est in de tweede set met een aanvallende 7 op 8, waarin Knack wel constant leidde maar nooit verder dan twee punten kon uitlopen. Tot bij 19-18 eerst Koukartsev scoorde, Treial voor Maaseik zijn aanval in het net sloeg en Tammearu een 22-18 op het bord mokerde. Reggers kon nog even dichten, maar Protopsaltis speelde bij Maaseik ondermaats, scoorde geen enkel punt op vijf sollicitaties en serveerde twee keer fout die tweede set, en een drieblok van Knack counterde Reggers naar de verdubbeling met 25-21.

Onder de tonen van een enthousiasmerend ‘Let it be’ werd de Mexican wave ingezet op de tribunes van de Tomabelhal. Kortom, de Roeselaarse supporters zorgden voor de ambiance van de grootste dagen op Schiervelde.

Set 3: 25-14

Die derde beurt was louter een formaliteit voor Roeselare, dat een weerloos Maaseik tegenover zich kreeg. Protopsaltis scoorde nog altijd niet voldoende (3 op 7 die derde beurt), Knack counterde Maaseik acht keer, zowel Bartos als Reggers zagen zich die vierde beurt vier keer blokkend gecounterd, en Knack werkte zeggens alles af wat D’Hulst verstuurde. En van die lucide spelverdeling profiteerden zowel Koukartsev als Tammearu en Fasteland optimaal naar de overtuigende 25-14 slotwinst.

Met die veertiende titel nadert Knack tot op twee titels van Maaseik. Eerder dit seizoen nam Knack het record van aantal bekerzeges van Maaseik over door in februari Decospan Menen van de beker te houden en de 15de eigen bekerzege in te schrijven.

Knack Roeselare mag voor de 14e keer een landstitel in de prijzenkast zetten. © VDB

Begin april greep Roeselare naast een tweede eindzege in de CEV Cup, de tweede beker in het Europese mannenvolley. In de eigen Tomabelhal verloren de West-Vlamingen in de terugwedstrijd van de finale de golden set met 9-15 van de Italiaanse topclub Modena. De wedstrijd zelf was op 0-3 in het voordeel van de Italianen geëindigd, nadat Roeselare een week eerder met dezelfde cijfers in Modena was gaan winnen.

De West-Vlamingen werden eerder landskampioen in 1989, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 en 2022. Vorig jaar versloeg Knack in de titelfinale Menen. De laatste keer dat het kampioenschap niet door Roeselare of Maaseik gewonnen werd, was in 1994. Toen werd de toenmalige topclub Zellik een derde keer op rij kampioen.