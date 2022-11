Knack Roeselare wijst Maaseik in vier sets terug

In een tot eind derde beurt weinig begeesterende partij kon Knack met 3-1 en setstanden 25-20, 22-25, 25-22 en 25-12 uiteindelijk autoritair afstand nemen van Maaseik en komt alleen op kop van het klassement.

Roeselare-coach Vanmedegael opende in zijn ondertussen geijkte ploegopstelling, aan de overkant kon coach Bertini nog geen beroep doen op centrumspeler Treial wat Thys in de ploeg bracht. De inleidende beurten liepen aanvankelijk gelijk op tot 21-20 met opvallend aan Maaseikse een overlast aan servicemissers. Zowel de eerste als tweede beurt telkens zes weggeefpunten waar Knack aanvallend weinig rendement haalde door het de knappe recuperatie van de Limburgers. Bij 21-20 die eerste set leverde de derde opslagfout van de Griek Protopsaltis de 22-20 op voor Knack en dan scoorde Verhanneman twee keer en Tammearu één keer voor de 25-20.

Gelijkmaker

De eerste herneming bleef Maaseik punten weggeven vanop de servicelijn maar de Roeselaarse aanvallers zagen te veel ballen gerecupereerd waar bij Maaseik zowel Reggers als Bartos wel scoorden naar de 22-25 gelijkmakende set.

De vlam sloeg evenwel maar bij 16-19 in set drie, en wenkend tweede Roeselaars deelverlies, in de pan. Coolman scoorde met zijn newlook service en verstoorde de Limburgse spelopbouw waarbij zowel Verhanneman als Koukartsev op de counter nu wel scoorden. D’Hulst bereikte nu ook zijn centrumspelers en Koukartsev kon de door Verhanneman bijeengemokerde setbal in tweede instantie, na een blok op Fasteland, verzilveren naar de 25-22.

Kwartfinale Belgische beker

Dat setslot zorgde voor een enthousiaste sfeer in de Tomabelhal en Maaseik ging helemaal kopje onder de vierde beurt. Een losgeslagen Knack trok de servicedruk op, D’Hulst varieerde in de aanval en betrok al zijn aanvallers succesvol in de afwerking met aanvallend een 14 op 16 tot gevolg. Bij Maaseik brachten ook de wissels geen soelaas en Knack stoomde aan een razende vaart van 6-2 over 12-6 naar 17-7 en uiteindelijk 25-12 derde deelwinst.

Zaterdag reist Knack voor de kwartfinale van de Belgische beker naar Caruur Gent. Donderdag 10 november opent Knack de European Champions League-campagne om 20.30 uur voor eigen supporters tegen het Franse Tours VB.