Knack nog altijd op schema: Aanvoerder en coach maken eerste balans op

Knack Roeselare in competitie: vóór de topper in Gent woensdagavond meteen een verliespunt bij nieuwkomer Guibertin maar daarna foutloos. In de beker: na de 3-0-zege in de halve finale tegen Maaseik op weg naar de finale. In de Champions League: mits een zege tegen Benfica Lissabon dinsdag is een tweede plaats nog steeds mogelijk. Aanvoerder Matthijs Verhanneman en coach Steven Vanmedegael maken een eerste balans op.

Aanvoerder Matthijs Verhanneman: “Onze ploeg is nog sterker geworden”

Matthijs Verhanneman: “Dat verliespunt tegen Guibertin hadden wij niet meteen verwacht na een toch wel goede voorbereiding. Maar na die 2-1 gingen wij wel gemakkelijk naar bellewinst. Guibertin haalde zowel de tweede als derde beurt optimaal servicerendement waarop wij ons even miskeken. Wij speelden wel drie sets van hoog niveau. Daarna kwamen wij eigenlijk geen enkele wedstrijd meer in de problemen. Alleen Maaseik kon bij ons dreigen en een set winnen. Die dominantie liet in andere wedstrijden ook ruimte om te roteren waarbij duidelijk werd dat onze ploeg in de breedte sterker geworden is. De resterende twee opdrachten in de heenronde moeten wij kunnen bevestigen.”

We willen en kunnen ook nog als tweede doorgaan in de Champions League

“Niettegenstaande we aan de moeilijke kant van de bekertabel uitgeloot werden, kwamen wij nooit in de problemen. Ook niet in Gent, op dat moment toch de revelatie van de competitie met een leidersplaats. Wij wonnen in drie sets waarvan we er twee heel autoritair afwerkten. Voor die halve finale tegen Maaseik putten wij wel vertrouwen uit de goede Europese prestatie tegen Civitanova. Al had ik wel wat schrik dat die vertrouwensboost tot enige nonchalance kon leiden. Wij trokken evenwel die eerste beurt ons niveau van tegen de Italianen door naar vlotte eerste deelwinst. De volgende sets hadden wij het wat moeilijker, maar we konden toen terugvallen op Koukartsev die bijna foutloos afwerkte en zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. Het betekent echter niet dat we het ticket voor de finale al op zak hebben, er is nog een terugmatch.”

“De 0-3-nederlaag tegen Tours op de eerste speeldag kwam hard aan. Al toonden de cijfers aan dat wij wel een goede wedstrijd speelden. De bezoekers kenden vooral een excellente dag waardoor wij hen nooit konden verontrusten. We staan nu derde en de derde van de groep gaat door in de CEV-cup. Maar we willen en kunnen ook nog als tweede doorgaan in de Champions League. Dan moeten wij niet alleen Benfica kloppen, maar ook in Tours of Civitanova iets rapen. De focus gaat nu eerst naar de wedstrijd tegen Benfica, in Portugal behaalden we toch ook bellewinst.”

Coach Steven Vanmedegael: “Bekerfinale afdwingen wordt nog hele klus”

Coach Steven Vanmedegael. (foto VDB) © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

Steven Vanmedegael: “De winst in de eerste beurt in Guibertin toonde aan dat de rotatie waarmee wij het seizoen startten oké was. Dat wij in die wedstrijd uiteindelijk een punt moesten toestaan, is maar een bijkomstigheid. De competitie is lang genoeg om dat weer bij te stellen. We staan ondertussen waar we moeten staan. Met dominant volleybal. Dat ik kon roteren en alle spelers aan bod liet komen, is een goede zaak voor de ploeg. De competitie is evenwel nog lang en na het reguliere luik begint het omzeggens opnieuw vanaf nul.”

“Dat wij Maaseik in die eerste halve finale in drie sets klopten, had ik niet direct verwacht. Ik vreesde dat de inspanningen van de Europese thuiswedstrijd tegen Civitanova teveel zouden doorwegen. Wij openden wel heel gedreven, maar vanaf de tweede set was het duidelijk dat de inspanningen van die CL-wedstrijd doorwogen. Dat resulteerde in een mindere servicedruk. Het wordt wel nog een hele klus om volgende week zaterdag in Maaseik de finale af te dwingen.”

Het wordt nog een hele klus om volgende week in Maaseik de bekerfinale af te dwingen

“Die nederlaag tegen Tours toonde aan dat wij vooral in blok/defence nog heel wat stappen moesten zetten. In de Belgische competitie win je als je een sterke side-out speelt. Europees is dat niet voldoende. Sindsdien hebben we daar wel sterk op gewerkt en is ons niveau omhoog gekrikt. In de wedstrijd tegen Benfica moeten wij die derde plaats kunnen consolideren. Dan tellen wij twee overwinningen en moet Benfica zijn twee resterende wedstrijden tegen Tours en Civitanova winnen om op onze hoogte te komen, aangezien in eerste instantie het aantal zeges de rangschikking bepaalt. Al willen we uiteraard elk jaar de Champions League spelen, de poule overleven betekent dan wel een bijna zekere eliminatie in de volgende ronde. Het vangnet van de CEV-cup biedt wél kansen om verder te gaan.”