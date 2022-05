Knack mag champagne al koel zetten na tweede opeenvolgende zege tegen Menen

Menen heeft ook in de tweede titelfinale niet kunnen stunten tegen Roeselare. Na een uitstekende eerste set moest het gas terugnemen. Het werd 0-3 met 24-26, 13-25 en 15-25 als setstanden. Roeselare staat op één overwinning van de dertiende kampioenenschaal.

Menen werkte nog nooit een ‘thuiswedstrijd’ af voor zoveel fans. In de Vauban kunnen er maar zo’n 900 toeschouwers binnen, in de Tomabelhal tekenden woensdagavond bijna 1.500 supporters present. De Roeselarefans waren voor de gelegenheid bezoekers in eigen zaal. Meteen ook een goede sfeer en het eerste punt werd onterecht gecontesteerd door Depestele. Het zou het begin zijn van verschillende VAR-rondjes. Coolman stond hevig en bekocht dit met een gele kaart, zijn ploeg stond ondertussen wel 14-11 achter.

De Menenfans geloofden in een stunt maar Sander Depovere vergalde het feestje voor Decospan met een indrukwekkende opslagreeks. Van 16-13 naar 16-17. Knack liep uit tot 19-22 maar toch had Menen nog genoeg energie in de tank om te milderen. De ref floot een toetsfout af maar keerde terug op zijn beslissing op aangeven van de tweede ref die die fase eigenlijk nooit deftig kon beoordelen. Frustratie bij Menen en geel voor Lankinen. Rotty smashte Menen langszij (23-23), Knack haalde de eerste set wel binnen na een geanimeerde pot volley.

Snel voorbij

Zo begeesterend die eerste set was, zo armtierig zag het er in het tweede spel uit. Menen stond werkelijk nergens meer en maakte de ene fout na de andere. Frank Depestele gaf de hoop bij 8-18 op en haalde de helft van zijn basisploeg naar de kant. Bij Knack nog steeds geen vuiltje aan de lucht. Het trok het laken met de vingers in de neus naar zich toe. Titelfinales leken nog nooit zo simpel.

Na een hoopgevend begin van het derde spel moest Depestele bij 8-11 alweer in een time-out vluchten. Veel zou het niet baten, de Meense tank liep verder leeg. Desmet maakte het nog iets pijnlijker voor de groenhemden met een ace via de netrand: 9-15. Jammer voorval wanneer ref Koen Luts zich voor de zoveelste keer in de hoofdrol floot. Het eindigde met een een volkomen overbodige rode kaart voor kapitein Sinnesael en het spel dat veel te lang stil lag. Nadien dartelde Knack gewoon gewoon verder naar matchwinst.

Zaterdag staat titelfinale 3 op het programma. Als Knack de buren van Decospan nog eens kan verslaan, dan mogen de champagneflessen ontkurkt worden en kan de dertiende landstitel uit de clubgeschiedenis gevierd worden. Weinigen die er nog aan twijfelen dat dit ook effectief zal gebeuren.