Knack C én Knack D lonken naar kwartfinales Beker van West-Vlaanderen: “Het loopt beter dan verwacht”

De heenronde van de competitie zit erop. Dit weekend gaat alle aandacht naar de 1/8ste finales van de beker. Bij de heren hopen zowel Promo 1-ploeg Knack C als Promo 2-ploeg Knack D door te stoten naar de kwartfinales.

Knack C, de autoritaire leider in Promo 1, is in de bekerpartij dan ook favoriet tegen Rembert Torhout C, dat in Promo 2 vierde staat. Toch wil trainer-coach Dirk Courtens niet van een bekerklusje spreken. “Wij ambiëren de titel en promotie én een succesvol bekerparcours. Maar dan moet er wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Ik kan niet ontkennen over een heel talentvolle groep te beschikken. Maar je moet altijd voorzichtig zijn. Wij moeten in de eerste plaats gespaard worden van geblesseerden en besmette spelers. Veel hangt ook af van welke spelers en wanneer die opgeëist worden door het B-team, want wij blijven een doorstromingsploeg. En in hoeverre komen wij zonder ellende de januarimaand de examenmaand door? Voor de titel zal het normaliter gaan tussen Torhout, Bredene en wijzelf. Wat de beker betreft kunnen de ploegen onbeperkt wijzigen. Dus toch maar op onze hoede zijn voor Torhout…”

Naar Menen

Decospan Menen B – Knack D is een confrontatie tussen een staartploeg uit Promo 1 en een kopploeg uit Promo 2. Menen staat voorlaatste in Promo 1; Knack D prijkt in Promo 2 op de derde plaats. “Die bekermatch wordt vooral interessant om te weten waar wij echt staan”, zegt trainer Jan Lessens. “Deze groep komt pas over van derde en de initiële ambitie was om in de competitie een plaats te halen in de linkerkolom. Jeugd opleiden blijft de ambitie en bestaansreden van deze ploeg. Als dat kan met goede resultaten, dan is dat mooi meegenomen. Het loopt beter dan verwacht en de ambitie is opgevijzeld. Wij willen zo hoog mogelijk eindigen. Die bekerpartij tegen Menen moet ons een stuk wijzer maken. Kunnen wij die kwartfinale halen, dan is dat een surplus, maar niets moet.” (RBD)

Zaterdag 18 december om 14 uur: Rembert Torhout C – Knack C; 20 uur: Decospan Menen B – Knack D.