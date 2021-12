Johan Eeckhout en Paul D’Haene, websitebeheerders in duobaan bij Knack Volley: “Ambiëren mooiste website van Liga”

Dankzij een constante drive van spelersgroep en trainers voert Knack de klassering aan. Diezelfde hoge doelstelling, de beste zijn, kenmerkt ook de vele vrijwilligers. Zo willen Johan Eeckhout en Paul D’Haene van de clubwebsite de beste van de Liga A maken.

Samen met Gerdy Geleyn vormen Johan Eeckhout en Paul D’Haene de Cel Communicatie. Johan, de 65-jarige oud-leraar aan het Klein Seminarie, maakte als speler van The Jets de naamwissel naar Knack Roeselare mee. In 1995 nam hij verantwoordelijkheid in het peloton vrijwilligers van Knack. “Ik zag op school dat Knack een actie deed waarbij de leerlingen gratis kaarten voor een wedstrijd aangeboden kregen. Ik stelde voor om die actie te coördineren en ze via mijn contacten in de Roeselaarse onderwijswereld te verruimen. Ik raakte stilaan meer ingewerkt en voorzitter Blauwblomme zag mij graag in de beheerraad van Knack. Daarin werd ik verslaggever van de vergaderingen. Later werd ik ook persverantwoordelijke en samen met Gerdy Geleyn beheerder van de website. Ik wil het nu wat kalmer aan doen en doorloop samen met Paul D’Haene dit seizoen de cel pers en communicatie.”

Bluven goan

Paul D’Haene hoort ook al jaren tot het vrijwilligersleger. De 63-jarige Lichterveldenaar heeft eigenlijk geen volleybalverleden, maar speelde wel basketbal. Via zijn wederhelft werd hij Knackfan en werd hij als Popol wedstrijdverslaggever voor de website. “Beroepshalve ben ik aan de slag als logistiek en technisch verantwoordelijke voor allerlei evenementen, zowel voor personeel als klanten van AG, de grootste verzekeraar van dit land. Mijn vrouw Mieke nam in 1999 bij Roularta een job als IT-er aan. Het personeel kreeg er dat jaar een Knackabonnement cadeau. Wij zijn altijd bluven goan en ik werd een fanatiek Knackfan. Ik ben overigens breed in sport gemotiveerd. Alles wat wikkelt wil ik volgen. Uitgezonderd voetbal, of het moet Messi-gerelateerd zijn. Dat fanatieke is met de jaren afgevlakt en dat was via de website merkbaar in mijn wedstrijdverslagen met Popol als alias. Samen met Johan neem ik wat de website betreft vanaf dit seizoen meer verantwoordelijkheid. Zowel inhoudelijk als op technisch vlak, sluit overigens perfect aan bij mijn beroepsbezigheid.”

De website is het officieel communicatiemiddel van de club

“Wij willen absoluut een website ontwikkelen die de beste is van de Euromillions Volley League. Daarin staan wij momenteel al aan de top. Maar om de beste te blijven is een constante aandacht noodzakelijk en enige zelfgenoegzaamheid uit den boze”, stelt D’Haene. “De website is overigens het officieel communicatiemiddel vanuit de club. Die willen wij actueel houden met geregeld nieuwe berichten. Die moeten zowel inhoudelijk als taalkundig en vormgevend top zijn. Wat de correcte taal betreft heb ik zeker Johan Eeckhout verder nodig want hij is de expert op dat vlak. Wat de vormgeving betreft neem ik over van support manager Gerdy Geleyn, die tot nu toe die verantwoordelijkheid droeg en eigenlijk tijd te kort heeft om ook de website nog dagelijks op te volgen.”

Nieuwe rubriek

Ondertussen hebben de geregelde bezoekers al een nieuwe rubriek ontdekt. “Het tabblad nieuws is mijn verantwoordelijkheid en daarvoor kan ik rekenen op de medewerking van GDI of Guido Declercq, wat de Champions League-bijdragen betreft. Mijn teksten worden getekend met deepee. ‘Van onder het stof’ is een nieuwe rubriek die put uit het rijke volleybalverleden van Knack. En dan is er nog Brilsmurf, met de wedstrijdverslagen.” Al houden beiden de lippen mysterieus stijf op elkaar als wij vragen wie achter die alias schuil gaat.