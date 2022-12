Jelle Nagels (VT Marke-Webis Wevelgem A): “Tegen onze B-ploeg wordt het een speciale wedstrijd”

Eerstenationaler VT Marke-Webis Wevelgem A staat dit weekend voor een dubbele opdracht. Zaterdag staat de topper in en tegen BW Nivelles A op de kalender, een dag later het bekerduel tegen VT Marke-Webis Wevelgem B.

“Momenteel draait het heel goed”, glundert sterkhouder Jelle Nagels. “Er is een goeie evolutie tegenover vorig jaar. We wonnen reeds 9 van ons 11 wedstrijden. De laatste 5 werden allemaal probleemloos afgewerkt. Enkel tegen Hemiksem-Schelle gingen we verdiend onderuit dit seizoen. Tegen Brabo Antwerp verloren we 2 punten, maar daar kon de uitslag net omgekeerd geweest zijn.”

“Zaterdag staan we met Nijvel tegenover een ambetante ploeg met ervaren spelers. Dit is altijd een moeilijke verplaatsing, maar we willen de positieve lijn doortrekken. Zondag staan we voor een specialleke in het bekerverhaal. Dan kruisen we de degens met onze B-ploeg. Ze kampen met enkele blessures, maar wonnen ondertussen opnieuw vorig weekend. De beker is voor ons een doel.”

“Het blijft speciaal om tegen een ploeg uit de eigen club wedstrijd met inzet te spelen.”

(ELD)