Jaime Piazzetta (Beaphar Poperinge A): “Dé kans om een beslissende kloof te slaan”

Beaphar Poperinge A is als ongeslagen leider uitgegroeid tot de absolute topfavoriet voor de titel in promo 2B. Coach Jaime Piazzetta stoomt zijn ploeg klaar voor de topper tegen eerste achtervolger Sportiva Langemark. “Wij rekenen ons zeker nog niet rijk, hoor. Sportiva heeft een match minder op de teller en kan dus zaterdag ook een heel goede zaak doen”, tempert coach Jaime Piazzetta de hoge verwachtingen.

“Bovendien zullen zij na de nipte nederlaag in de heenronde gebrand zijn op revanche. Langemark is een ploeg waar je nooit mee gedaan hebt. Ze zijn fysiek heel sterk en zullen ons met hun sterk blok en aanvallende kwaliteiten ongetwijfeld trachten pijn te doen. Wij zullen in receptie op de afspraak moeten zijn en vooral op de beslissende momenten het hoofd trachten koel te houden.”

Winnaarsmentaliteit

In de heenronde werd de titeldruk bij Beaphar Poperinge nog vakkundig afgehouden. Voor Jaime Piazzetta hoeft dat nu niet meer. “Als je ziet dat we nog steeds ongeslagen zijn en voorlopig geen noemenswaardige tekenen van verzwakking hebben getoond, moeten we durven zeggen dat we voluit voor de titel gaan. Als we zaterdag de drie punten thuishouden, slaan we een kloof van acht punten. Ik hoef mijn ploeg trouwens niet al te veel te motiveren, ze voelen zelf aan dat elke match vanaf nu een finale op zich is. Ik beschik over een uitgebalanceerde kern die bovendien een echte winnaarsmentaliteit heeft.”

Komenaar Jaime Piazzetta voelt zich ondanks de taalbarrière al helemaal thuis in de Poperingse sporthal. “Ik was al bij de herenploeg van Roepovo aan de slag, dat heeft de integratie wel vergemakkelijkt. (lacht) Beaphar is een familiale club. Ik voel bovendien dat er nog progressiemarge in de ploeg zit. Voor mij is het duidelijk, ik wil ook komend seizoen mijn steentje bijdragen om een nog hoger niveau te halen.”

(TVI)