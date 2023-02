Het centrum van Menen kleurt groen voor bekerfinale Decospan VT Menen: “26 februari wordt onvergetelijke feestdag”

Honderden vlaggen kleuren het centrum van Menen donkergroen. Supporters van Decospan Volley Team Menen Jerry Sonck (49) en Natacha Samyn (45) zijn de drijvende krachten achter de opvallende vlaggenactie die de bekerfinale van Menen tegen Roeselare in de verf moet zetten. “We hebben al meer dan 300 exemplaren uitgedeeld.”

Zondag 26 februari wordt een historische dag voor Decospan Volley Team Menen. De club speelt dan voor het eerst een bekerfinale in het Sportpaleis tegen Knack Roeselare voor meer dan 10.000 toeschouwers. “Onze vlaggenactie moet mensen nieuwsgierig maken en ervoor zorgen dat er over het item gepraat wordt. We zijn in ons opzet geslaagd want al meer dar 1000 supporters van Menen hebben ondertussen hun plekje gereserveerd in het Sportpaleis. Er zijn nog tickets beschikbaar en we hopen op een volksverhuis vanuit Menen naar Antwerpen. Momenteel staat de teller op 12 bussen die vertrekken van aan de Vaubansporthal maar ik ben ervan overtuigd dat we boven de 15 zullen geraken”, aldus Jerry. “De supporters betalen 45 euro voor het busvervoer naar Antwerpen, een t-shirt, een klapper met een aangepast Belgisch volkslied en vier broodjes. Voor drank betaal je per consumptie. Na de match keren we terug naar de Vaubansporthal waar er een gratis afterparty is met DJ Kloaye. Ja, ook bij verlies gaan we zwaar feesten.”

Voor Menen is de bekerfinale niet helemaal uniek want 16 jaar geleden haalden ze de eindstrijd ook. Toen keken ze Maaseik in de ogen. “Klopt maar de volleyfinale was toen veel kleinschaliger”, herinnert Jerry zich nog. “De wedstrijd vond plaats in Knokke voor een paar duizend toeschouwers. Nu wordt het de eerste keer in het Sportpaleis met een veelvoud aan fans. De match komt ook live op Sporza. Al zal die eerste bekerfinale voor mij altijd het absolute hoogtepunt blijven. Het was toen de eerste keer en de manier waarop we ons toen kwalificeerden tegen Lennik was fenomenaal. Ik denk wel dat de sfeer in het Sportpaleis nog zotter zal worden. We beschikken over de beste fans van België. Qua ambiance gaan we Roeselare dus sowieso aftroeven. Voor alle sportliefhebbers van Menen is het dé kans om een sportclub uit hun stad op zo’n niveau te zien aantreden. Ook de mensen die eigenlijk niet zo’n fan zijn van volleybal mogen zich aan een topdagje verwachten.”

Denkt Jerry Sonck ook dat zijn favoriete club een kans maakt tegen de landskampioen en autoritaire leider Roeselare? “Ik zou direct tekenen voor een spannende wedstrijd waarin we een paar setjes kunnen pakken. Een droge 3-0 zou toch wel een domper betekenen maar die kans bestaat dus wel. Eigenlijk moeten we hopen op een offday van Roeselare en een superdag van Menen. We mogen toch dromen hé? Het wordt in alle geval een feestdag om nooit te vergeten.”

Inschrijven voor de bekerfinale kan nog tot en met zondag 12 februari via deze link: https://twizzit.com/go/bekerfinale