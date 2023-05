Het boerenjaar van Knack Volley Roeselare: Knackspelers blijven gulzige toppers

Vrijdag zette Knack Roeselare met de derde finalewinst tegen Maaseik de kroon op een wel uitzonderlijk volleybalseizoen. Die veertiende landstitel in de rij en de triple supercup-beker-titel tien jaar na de vorige driedubbele slag zorgde voor nogal wat emotionele reacties in de omkadering van de ploeg en bij de spelers.

Rik Vervisch: “Schitterende bekroning”

Voorzitter Rik Vervisch erfde dit seizoen de voorzittershamer van Francis De Nolf en voor de praeses werd het meteen een maidenjaar dat nog moeilijk kan overtroffen worden. “Ik zou best aankondigen dat ik mijn ontslag zal indienen want sportief nog beter doen wordt wel heel moeilijk zeker?”, was zijn eerste reactie. “Dit is op sportief vlak gewoon een schitterende bekroning van een topseizoen met een topploeg. Doorheen heel het seizoen en met die excellente Europese campagne gaf het team altijd voort maar het beste van zichzelf. De titel is een terecht bekroning van een uitzonderlijk seizoen.”

Patrick Callens: “Een seizoen lang genieten”

Patrick Callens die zoveel jaren lang als ploegleider actief was en de huidige begeleider Dirk Horrie bij de thuiswedstrijden nog assisteert genoot duidelijk mee van deze veertiende landstitel van zijn Knack. “Een terechte titel als je het mij vraagt. Dit is de meest complete en beste ploeg die ik in heel mijn Knacktijd van enkele decennia ooit zag spelen. Dit seizoen stegen eigenlijk alle spelers, zowel de anciens als jongeren, boven zichzelf uit. Dit was dan toch wel een seizoen lang meermaals genieten.”

Dirk Specenier: “Eén langgerekte topprestatie”

“De sportieve resultaten van dit seizoen vormen één langgerekte topprestatie van zowel de ploeg als de coach en omkadering”, stelde algemeen directeur Dirk Specenier nadat hij al de spelers feliciteerde. “De basis van die resultaten is het vertrouwen dat iedereen in elkaar had en stelde. Dat vertaalde zich dan in de kampioenenwedstrijd in die remonte: de eerste set van 15-20 naar eerste deelwinst met 32-30. Met volleybal van heel hoog niveau aan beide kanten. Maar wij hadden dat tikje in meer. Valt eigenlijk moeilijk te herhalen, maar laat ons nu eerste maar genieten van dit seizoen.”

Gerdy Geleyn: “Fantastisch”

Gerdy Geleyn, sedert 2021voltijds in dienst in de operationele cel en de cel Champions League vatte het successeizoen samen in één woord, fantastisch. “Zelf had ik voor deze derde finale een 3-1 winst vooropgezet. En bij die 15-20 tussenstand de eerste beurt vreesde ik toch wel voor een verliesset. Maar zoals zo dikwijls dit seizoen haalde het team dat extraatje boven om alsnog die set te winnen. Het Europese zilver was wel mooi, de tweede Europese beker winnen had het seizoen helemaal afgemaakt. Jammer, maar toch chapeau voor de weerbaarheid die de ploeg een seizoen lang toonde.”

Dennis Deroey: “Terechte titel”

De triple die Knack dit seizoen bijeensloeg toont de gretigheid waarmee ook de Knack-anciens maar niet genoeg krijgen van sportieve successen. Libero Dennis Deroey, de rots in de servicebranding en illustrerend exponent van spectaculair uitverdedigen, beleefde zijn vierde seizoen Knack.

“Geen enkel seizoen viel tegen, want ik haalde daarin drie bekers en evenveel titels. Maar die Europese campagne dit seizoen er bovenop maakt toch wel dat dit seizoen op het vlak van sportieve resultaten er bovenuit steekt. Wij wonnen negen van de elf wedstrijden die wij tegen Maaseik speelden dit seizoen en dan mag je van een terechte titel spreken.” De libero is einde contract, maar ondertussen zijn de besprekingen voor een eventuele contactverlenging lopende.

Stijn D’Hulst: “Prachtig seizoen”

Spelverdeler Stijn D’Hulst kende vrijdag weer één van die begenadigde dagen. Hij kon, dank zij zijn receptiemannen, vanuit een zetel heel lucide verdelen en zijn aanvallers geregeld zonder blok afzonderen.

“Onze sterkte dit seizoen was vooral dat wij, als het eens minder liep zoals die eerste set bij 15-20, wij nog altijd die weerbaarheid hebben om een tandje bij te steken en in money-time nog altijd iets beter doen dan onze opponent. En dat leidde tot die meervoudige successen tegen Maaseik dit seizoen. Dit was mijn tweede triple en achtste titel op evenveel finales. Het blijft genieten.”

Matthijs Verhanneman: “Uitzonderlijk sterk team”

Voor kapitein Matthijs Verhanneman, aan zijn vijftiende seizoen toe en daarmee recordhouder bij Knack, was het zijn negende titel. “En het blijft maar genieten bij elke titel in meer. Die 3-0 afsluitende win tegen Maaseik illustreerde dat wij toch wel een uitzonderlijk sterk team hadden dit seizoen. Zoals wij die achterstand de eerste set alsnog ombogen naar deelwinst, daarvoor moet je tegen een toch wel sterk Maaseik, ook wel wat geluk kennen in bepaalde spelfasen.”

“Al konden wij dit seizoen dat geluk vooral zelf wel afdwingen door onze maturiteit. In deze finalereeks groeide vooral Tammearu boven zichzelf uit. Ik voorspelde overigens al eind vorig seizoen dat hij de vertrekkende Mathijs Desmet waardig zou vervangen. Märt verlaat ons nu wel maar met Seppe Rotty hebben wij een eigen Belgische speler klaar staan. Imponerend wat hij al liet zien en ik zie in hem de opvolger van Tammearu volgend seizoen.”

Pieter Coolman: “Titel in Maaseik gewonnen”

Middenspeler Pieter Coolman kreeg vrijdag de achtste kampioenenmedaille om de hals. “Uiteindelijk lagen wij de basis van deze titel op de tweede finaledag bij Maaseik als wij er de derde set nipt wonnen nadat wij 12-8 achter kwamen. Precies in die moeilijke momenten vinden wij de kracht om terug te slaan en ons uit de problemen te wringen.”

“Zoals ook de inleidende beurt vrijdag. Aanvallend liggen wij met Maaseik op gelijke hoogte. Maar die weerbaarheid maakt dan het verschil naar die uiteindelijke titel. Jammer natuurlijk dat wij die Europese beker na een goede uitgangspositie toch nog misten. Nu toch maar genieten van dit sterke seizoen zeker?

